Serie B | Foggia da sballo | blitz in casa del Palermo | i playoff non sono più utopia

Probabili Formazioni Palermo-Foggia Serie B 12-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Palermo-Foggia, 25^ giornata di Serie B, 12-02-2018 ore 20:30 La 25^ giornata del campionato di Serie B terminerà domani, lunedì 12-02-2018, con il posticipo tra Palermo-Foggia alle ore 20:30. Le due piazze, per quanto possano essere entrambe importanti, in questo campionato si trovano a lottare per obbiettivi ben diversi. Il Palermo, dopo la brusca frenata della scorsa giornata, con il 4-0 rifilatogli da ...

Serie B : punti d'oro per Ascoli - Pro Vercelli e Foggia - ecco i mister a rischio Video : Con le gare Cesena-Ternana, in programma oggi 4 febbraio e Virtus Entella-Spezia, posticipo serale di lunedì, si chiudera' la ventiquattresima giornata del #campionato di Serie B. In coda vittorie pesanti Tra i risultati più eclatanti spiccano la vittoria per 4-0 dell'Empoli sul Palermo e, in chiave salvezza le vittorie in trasferta di Pro Vercelli, Ascoli e quelle interne di Brescia e Foggia [Video]. Continua a sorprendere il ruolino di marcia ...

Video Foggia Avellino (2-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. Mazzeo firma il successo dei satanelli dopo l'errore dal dischetto.

Serie B : ecco come giocheranno Parma - Foggia - Carpi e Avellino - dopo il mercato Video : Chiuso il mercato [Video] invernale 2018, oggi 2 febbraio è tempo di primi bilanci per le formazioni del campionato di Serie B. come al solito, sara' poi il campo da gioco l'unico e infallibile giudice che premiera' o meno le scelte operate dai club. Ma, almeno sulla carta, si possono esprimere pareri oggettivi sulle squadre che hanno messo a segno i maggiori colpi, meritando l'oscar del mercato. Al Parma, l'oscar del mercato E' il caso del ...

Video Entella-Foggia (1-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Kragl e Mazzeo portano al successo i satanelli al Comunale di Ciavari.

FOGGIA CALCIO, arrestato il presidente Sannella: è accusato di riciclaggio. Il patron in manette per aver utilizzato denaro di illecita provenienza.

Serie B, arrestato il patron del Foggia Fedele Sannella

Video Foggia Pescara (risultato finale 0-1): highlights e i gol della partita valida nella 22^ giornata della Serie B. Colpaccio di Zeman allo Zaccheria.

Serie B - Frosinone show : che poker. Zeman vince 1-0 nella sua Foggia - la Salernitana batte il Venezia di Inzaghi 3-2 : ROMA - La Serie B riparte dopo la sosta con la 22ª giornata e vincono tutte le prime della classe: Zeman conquista tre punti nella sua Foggia , dove torna dopo 23 anni. La Cremonese trova una ...

Pronostici Serie B, le quote per le scommesse sulle partite (22a giornata 2017-2018). Torna il campionato cadetto e tornano anche i nostri consigli per tutti gli scommettitori

Serie B - Over gettonato per Foggia-Pescara : TORINO - È sicuramente la sfida dei sentimenti per Zdenek Zeman Foggia-Pescara . Il ceco, ora tecnico degli abruzzesi, torna dopo 23 anni allo Zaccaria per affrontare la squadra con cui il suo 4-3-3 ...

Calciomercato Serie B - ecco i botti : Foggia e Parma clamorose - Ternana scatenata - mosse di Avellino - Palermo e Brescia [FOTO] : 1/23 ...

Serie B - mercato : Frosinone - Foggia e Pro Vercelli sugli scudi - ecco l'Avellino Video : In Serie B, come era nelle previsioni, la giornata di oggi 15 gennaio, ha fatto registrare molte trattative, alcune delle quali si sono risolte definitivamente. E' la settimana dove tutto può accadere, in quanto il torneo cadetto ripartira' con le gare della 22a giornata in calendario il 20/21 gennaio. Chi continua a meravigliare per gli affari portati a termine è il Foggia che anche oggi ha ufficializzato l'acquisto, a titolo temporaneo con ...

Serie B : è sempre più il mercato di Foggia - Parma - Bari - Venezia e Palermo Video : Giornata interlocutoria quella di oggi, 14 gennaio, per le trattative di #Calciomercato dei club di Serie B.Tutto lascia pensare che domani sara' il primo giorno utile per chiudere qualche buon affare, in vista della ripartenza del campionato. Cominciamo dal Bari che è sempre vigile in questo mercato e continua a trattare incessantemente con il Benevento l'altro grande obbiettivo, il centrocampista Ledian Memushaj. Come riportato da 'La Gazzetta ...