Serie A | Ottavi Bianchi | “Penso che il Napoli sia di gran lunga la squadra migliore del

Champions League 2017-2018 : tutte le qualificate agli ottavi di finale. Roma testa di Serie - Juventus in seconda fascia : Si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2017-2018 di calcio. Gli otto gruppi della massima competizione continentale hanno espresso i propri verdetti, le migliori 16 squadre d’Europa si daranno battaglia nel primo turno a eliminazione diretta che si giocherà tra più di due mesi: la Coppa dalla grandi orecchie tornerà a fine febbraio con gli ottavi di finale quando si inizierà a fare terribilmente sul serio e incomincerà il ...

Champions League 2017-2018 : sorteggio ottavi di finale. Tutte le qualificate - le fasce e le teste di Serie : Il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018 si svolgerà lunedì 11 dicembre a Nyon (Svizzera): sarà l’urna a definire gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Come sempre si preannuncia spettacolo con i testa a testa tra le migliori 16 squadre d’Europa che si daranno battaglia nella corsa verso la Coppa dalle grandi orecchie. Il regolamento del sorteggio ...

RISULTATI COPPA ITALIA Serie C / Live score ottavi : Viterbese - tris al Livorno! In campo a Caserta : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C, Live score: le partite in programma oggi (ottavi di finale). Proseguiranno quest’oggi, dopo la gara di ieri, gli ottavi di finale della COPPA di categoria(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 20:10:00 GMT)

