Serie A Atalanta | in parte in gruppo Caldara e Gomez

Video Gol Crotone-Atalanta 1-1 : Highlights e Tabellino 24^ Giornata Serie A 10-02-2018 : Risultato Finale Crotone-Atalanta 1-1: Cronaca e Video Gol Mandragora, Palomino, 24^ Giornata Serie A 10 Febbraio 2018. In un match fortemente condizionato dal maltempo e da un terreno di gioco pesantissimo, Crotone e Atalanta non vanno oltre l’1-1 nell’anticipo della 24esima Giornata di Serie A. Al netto di quanto visto allo ‘Scida‘, un risultato sostanzialmente giusto. La pioggia, il vento e il Crotone frenano la ...

Video/ Crotone Atalanta (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 24^ giornata) : Video Crotone Atalanta (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 24^ giornata. Palomino trova il pareggio per la Dea solo all'88 minuto. (Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 10:36:00 GMT)

Serie A Atalanta - Gasperini : «Siamo stati bravi a raddrizzarla» : CROTONE - "Il gol di Mandragora poteva compromettere l'incontro, ma siamo riusciti a raddrizzarla. Il campo non aveva condizioni favorevoli, per la Serie A è una gara atipica: speravamo di giocare su ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Crotone e Atalanta non si fanno male - 1-1 con due reti allo scadere : Non si fanno male Crotone ed Atalanta che pareggiano per 1-1 nel 24mo turno della Serie A di Calcio. All’Ezio Scida dopo 80′ davvero equilibrati, e privi di grandi occasioni, i padroni di casa sbloccano il risultato con Rolando Mandragora, ma vengono raggiunti allo scadere dalla rete del centrare José Palomino. Per la squadra di Gasperini un pareggio che ci sta, visto il turnover utilizzato per la prossima sfida di Europa ...

Serie A - anticipo Crotone-Atalanta 1-1 : 19.52 Dopo il pari al Meazza,altro punto d'oro del Crotone che spaventa allo Scida la solida Atalanta, fermata sull'1-1. Primo tempo su ottimi ritmi malgrado il campo pesantissimo.Al 19' splendido volo di Berisha sulla botta di Nalini diretta all'incrocio,esce di un soffio al 26' il tiro (deviato) di De Roon.Ripresa.Sterile pressione degli ospiti,i calabresi tengono bene e all'80' colpiscono con Mandragora, favorito da una papera di Berisha ...

Serie A Crotone-Atalanta - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : CROTONE - alle 18 in punto scatta Crotone-Atalanta allo Scida, secondo anticipo della Serie A. Zenga deve rinunciare a Ricci , out per la febbre, , ma non al modulo offensivo, al 4-3-3 con Budimir nel ...

Serie A - Crotone – Atalanta a rischio rinvio : L’Atalanta di Gasperini, impegnata giovedì in Europa League contro il Borussia Dortmund, andrà in scena alle 18 all’Ezio Scida di Crotone, nel terzo anticipo della 24^ giornata di Serie A, contro i rossoblù guidati da Walter Zenga, che vengono dall’impresa di San Siro. La gara però, stando alle notizie delle ultime ore, rischia di essere rinviata a causa delle avverse condizioni metereologiche. Infatti, una forte perturbazione, ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Niente turn over prima del Borussia» : BERGAMO - 'Non ci sono partiti facili o scontate, a maggior ragione quando vai a giocare in trasferta' . E' l'avvertimento lanciato da Gian Piero Gasperini prima del tour de force che aspetta la sua ...

Probabili Formazioni Crotone-Atalanta - 24^ Giornata Serie A 10-02-2018 : All’Ezio Scida va di scena Crotone-Atalanta, gara valida per la ventiquattresima Giornata di Serie A 2017-18. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 10 febbraio. Dopo il ko interno contro il Cagliari, Gasperini ha subito rimesso la sua Atalanta in carreggiata, con le ultime due vittorie contro Sassuolo e Chievo. Anche i pitagorici vengono da un periodo positivo, impreziosito dall’ottimo pareggio di San Siro contro l’Inter. Tuttavia, ...

Serie A Crotone - Zenga : «Atalanta forte. Non mi aspetto sconti» : Crotone - "L'Atalanta non è una provinciale né lotta per minimi obiettivi. È una big e noi dobbiamo affrontarla andando sul campo senza cambiare il nostro atteggiamento". Walter Zenga presenta così la ...

Serie A Atalanta - verso Crotone con la squadra al completo : BERGAMO - Sabato alle 18, allo Scida di Crotone, l'Atalanta giocherà un match fondamentale per la ricorsa ai primi posti del campionato. Al centro Bortolotti di Zingonia Gasperini ha preparato la ...

Serie A Atalanta - per Gomez e Caldara lavoro differenziato : BERGAMO - Ripresa dei lavori per l' Atalanta che è tornata al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia con una seduta pomeridiana. Il tecnico Gasperini ha cominciato a preparare la prossima giornata di ...