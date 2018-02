Scuola | firmato il rinnovo del contratto per docenti e personale ATA

leggioggi

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Dopo diverse ore di trattative è arrivata la firma deldella. Ilinteressa più di un milione di lavoratori traAta, comprendendo anche gli addetti dell’università e della ricerca. Da segnalare che solo alcuni sindacati, Doc Cgil, Cisl e Uil, hanno deciso di firmare l’accordo. Vediamo quali sono le novità del. Aumento della busta paga Previsti aumenti in busta paga, da 81 a 111 euro, suddivisi in 3 anni, che arriveranno probabilmente ad aprile con gli arretrati. A questo aumento non corrisponderà nessun aumento dell’orario di servizio. A questi aumenti andrà ad aggiungersi il bonus merito di 200 milioni di euro che in parte sarà destinato agli stipendi, e in parte sarà oggetto di contrattazione nella valutazione dei. Invariati permessi e ferie sia per isia per ilATA. Sanzioni ...