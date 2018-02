Scomparso nel pomeriggio | ritrovato morto in un canale

Idraulico veneto Scomparso - il jihadista di Como ha fatto da interprete nel rapimento : Idraulico veneto scomparso , il jihadista di Como ha fatto da interprete nel rapimento Di Fabrizio Pozzobon non si sa più nulla dal 2016 quando scomparì in Siria. Adesso spunta il 23enne egiziano ricercato all’estero: sarebbe stato “utilizzato da interprete nelle conversazioni” tra l’italiano e i suoi “rapitori”. Continua a leggere L'articolo Idraulico veneto scomparso , il jihadista di Como ha fatto da ...

Il saluto di Antonella Clerici al suo Labrador Scomparso : «Eri come un figlio» : «Ciao Oliver grazie di tutto. Sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio». E’ il post più doloroso, quello con cui Antonella Clerici saluta il suo Oliver, il Labrador Retriever morto dopo 15 anni di vita insieme a lei. . «Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu», scrive la conduttrice ...