Sci di fondo - Qualificazioni sprint PyeongChang 2018 : gli orari di partenza e la startlist. Federico Pellegrino pettorale n.16 : Federico Pellegrino sarà una delle migliori carte dell’Italia nella giornata di martedì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il valdostano, infatti, è uno dei grandi favoriti nella sprint a tecnica classica: sulle nevi sudcoreane va a caccia della consacrazione. Il Campione del Mondo (ma in tecnica libera) è chiamato a un’autentica impresa: se la dovrà vedere con i migliori in circolazione, il colosso Klaebo ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Federico Pellegrino punta al podio nella sprint - ma dovrà vedersela con un Klaebo ferito : Eccoci. Il momento è arrivato! Siamo arrivati ad uno dei grandi eventi per la spedizione italiana a queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang: la prova sprint dello sci di fondo maschile. La gara che, nelle nostre speranze, deve vedere protagonista Federico Pellegrino, campione del mondo in carica in questa specialità a Lahti 2017 e che, in questa stagione, ha vinto la tappa di Dresda della Coppa del Mondo. Si correrà in tecnica classica, che ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le favorite nella sprint a tecnica classica femminile : Domani lo sci di fondo assegnerà i titoli olimpici nelle sprint a tecnica classica: per quanto riguarda la gara femminile son diverse le atlete che possono ambire alla medaglia d’oro. Sono state tre la gare di CdM disputate in stagione con questa tecnica, e possiamo affermare che la norvegese Maiken Caspersen Falla avrà i suoi grattacapi per bissare il titolo ottenuto 4 anni fa a Sochi, in tecnica libera. Va comunque ricordato che ha vinto ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di martedì 13 febbraio e gli azzurri in gara nelle sprint. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Saranno 7 gli italiani che domani, a partire dalle ore 9.30 italiane, tenteranno di conquistare un posto al sole nelle gare sprint a tecnica classica di sci di fondo. nelle qualificazioni femminili saranno impegnate tre azzurre, ovvero Gaia Vuerich, Greta Laurent e Lucia Scardoni, che proveranno a raggiungere i quarti di finale, in programma a partire dalle 12.00. Semifinali dalle 12.55, finale alle 13.25. gara da circoletto rosso per quanto ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Federico Pellegrino nella sprint in tc? Programma - orari e tv : Federico Pellegrino è una delle punte di diamante dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Martedì 13 febbraio il valdostano andrà a caccia delle medaglie nella sprint a tecnica classica di sci di fondo ma il Campione del Mondo (in tecnica libera) punta all’oro: dovrà battagliare con il colosso Klaebo e con altri big del circuito. Si preannuncia una gara davvero molto complicata e intensa, sicuramente appassionante e ...

Speed skating e Sci di fondo : quando la forma arriva al momento sbagliato (o non arriva mai…) : 19 novembre 2017: Nicola Tumolero sesto nei 10000 metri in Coppa del Mondo a Stavanger, dove Davide Ghiotto domina la Division B con un crono che sarebbe valso il terzo posto nella Division A. 1° dicembre 2017: Andrea Giovannini quarto nei 5000 metri in Coppa del Mondo a Calgary in 6’11″07, Nicola Tumolero sesto in 6’11″91, vicinissimi al podio. 10 dicembre 2017: tre azzurri nella top10 nei 5000 metri in Coppa del Mondo a ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018. Klaebo si scopre “umano”. Delusione o rabbia in vista della sprint? : Il lato umano di quello che tutti consideravano fino a poche ore un marziano. Mentre i compagni facevano il diavolo a quattro, mentre un altro giovane della fantastica nidiata norvegese faceva un numero da circo, vincendo dopo essere caduto in partenza, aver rotto un bastoncino e averci messo una vita a sostituirlo, lui, il dominatore annunciato di PyeongChang, Johannes Hoesfjot Klaebo, ha beccato la prima, vera batosta della stagione nella ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Francesco De Fabiani : “Successe cose strane nel classico - bene il pattinato”. Crampi per Noeckler e Salvadori : L’Italia non ha brillato nella skiathlon maschile di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Azzurri nelle retrovie, Francesco De Fabiani sottotono in ventesima posizione. Di seguito le dichiarazioni che i ragazzi in gara hanno rilasciato alla Fisi. Francesco DE Fabiani: “Mi è successo qualcosa di strano nel classico, le condizioni della pista non erano facili, c’era molta neve trasportata dal vento, mi ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : tripletta norvegese nello skiathlon - Simen Krueger sorprende tutti - 20° Francesco De Fabiani : Parte, cade dopo pochi metri, è costretto ad una rimonta quasi disperata, raggiunge i primi della classe, li brucia in salita e vola a vincere la medaglia d’oro nello skiathlon (15km a tecnica classica e 15km a tecnica libera). Una gara indimenticabile per il norvegese Simen Hegstad Krueger che vince la prima prova dello sci di fondo maschile di PyeongChang 2018 grazie ad una prestazione letteralmente eroica. Il ventiquattrenne apre la ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Krueger in fuga - i migliori inseguono. Gli azzurri perdono terreno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello skiathlon maschile valido per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo maschile per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una gara palpitante e senza pause: la lotta per le medaglie regalerà grandi emozioni nella prova mista che prevede 15 km in tecnica classica e 15 km in tecnica libera. La lotta per la vittoria dovrebbe essere ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Federico Pellegrino : “La pista mi piace - percorso duro : sono pronto!” : Federico Pellegrino è carico per la sprint di martedì 13 febbraio: il valdostano è la punta di diamante dell’Italia dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione del Mondo (ma in tecnica libera, in Corea del Sud si gareggia in classica) va alla caccia di una clamorosa medaglia d’oro, atteso da una battaglia campale con il favorito Klaebo. Queste le dichiarazioni che l’azzurro ha rilasciato alla ...