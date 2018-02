Sci alpino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | incubo vento | non si riesce a

Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : quando verrà recuperato? La nuova data. Programma - orari e tv : Le condizioni meteo continuano a creare grossi problemi agli organizzatori delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto concerne lo sci alpino. Dopo la cancellazione e il posticipo della discesa maschile a giovedì 15 febbraio, anche il Gigante femminile previsto nella mattinata di lunedì 12 febbraio è stato rinviato e si terrà nella stessa giornata della discesa a causa delle fortissime raffiche di vento (fra i 70 e i 100 km/h) e le ...

Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : gara rinviata per forte vento a data da destinarsi : Continuano ad arrivare brutte notizie sul fronte “Sci alpino” alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la cancellazione e il posticipo della discesa maschile a giovedì 15 febbraio, anche il Gigante femminile previsto alle ore 2.15 italiane (prima manche) è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle fortissime raffiche di vento (fra i 70 e i 100 km/h) e le rigide temperature (-23°) che imperversano in queste ore sulle ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : rinviato a data da destinarsi il gigante femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara fondamentale per l’Italia: Federica Brignone, Marta Bassino, Manuela Moelgg e Sofia Goggia possono giocarsi un podio e regalare una grande emozione all’Italia. Brignone sarà la punta del quartetto tricolore, quella che ha maggiori certezze, ma non bisogna dimenticare la mina vagante Bassino, in grado di ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e le azzurre per coltivare un sogno : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento! La startlist ed i pettorali di partenza CLICCA F5 , ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e le azzurre per coltivare un sogno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara fondamentale per l’Italia: Federica Brignone, Marta Bassino, Manuela Moelgg e Sofia Goggia possono giocarsi un podio e regalare una grande emozione all’Italia. Brignone sarà la punta del quartetto tricolore, quella che ha maggiori certezze, ma non bisogna dimenticare la mina vagante Bassino, in grado di ...

Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : Shiffrin - Worley e Rebensburg. Tre mostri sacri che spaventano l'Italia. Sono loro ... : È successo a Vancouver, nel 2010, quando la tedesca stupì il mondo intero prendendosi la sua prima vittoria a livello internazionale , aveva un solo podio all'attivo in Coppa del Mondo, un secondo ...

Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : Shiffrin - Worley e Rebensburg. Tre mostri sacri che spaventano l’Italia. Sono loro le donne da battere : L’Italia è pronta per la prima gara da medaglia nello sci alpino a PyeongChang 2018. Federica Brignone guida un quartetto ambizioso in Gigante, di cui fanno parte anche Manuela Moelgg, Sofia Goggia e Marta Bassino. La nativa di Milano è forse quella con le maggiori chance di salire sul podio rispetto alle compagne, che pure posSono dire la loro. C’è ancora negli occhi la storica tripletta di Aspen alle finali della Coppa del Mondo ...

Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza e le azzurre al via : La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport e sui canali Rai , con la possibilità di seguire tutto in streaming su Eurosport Player e Rai Play . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale ...

Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza e le azzurre al via : Lo sci alpino è pronto per assegnare le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il rinvio della discesa maschile tocca alle donne, che apriranno con il Gigante. La favorita ha un nome preciso, Mikaela Shiffrin, che in Corea sarà presente in tutte e 5 le gare individuali. L’americana è la naturale candidata medaglia d’oro, essendo la dominatrice della stagione, pur reduce da una serie di gare poco convincenti ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : chi traccerà le due manche di gigante? La prima tocca a Giovanni Rulfi : Dopo il rinvio della discesa libera maschile, finalmente il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang può cominciare. Lo farà proprio con una della gare più attese dalla squadra azzurra, quel gigante femminile che vede ben quattro italiane in lotta per un piazzamento sul podio. Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg e Marta Bassino. Questo il quartetto che proverà a regalare la seconda medaglia all’Italia ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara in gigante. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Le donne dello sci alpino sono pronte per fare il loro debutto. Sarà il gigante ad aprire il programma di gare, lunedì 12 febbraio. La caccia è aperta a Mikaela Shiffrin, che inaugurerà un ricco calendario che la vede impegnata in tutte e 5 le prove individuali. L’americana è la natura favorita, nonostante venga da quattro gare non certo perfette considerando i suoi standard. Le principali avversarie della Shiffrin parlano italiano. ...

Sci alpino - un poker di azzurre a caccia della medaglia in gigante : Federica Brignone nel lotto delle favorite - Moelgg - Bassino e Goggia per sorprendere : È forse la gara di sci alpino che a queste Olimpiadi Invernali può dare più soddisfazioni all’Italia. Le azzurre si presentano ai cancelletti di partenza con la forza e la consapevolezza di chi, a parte l’ultima gara a Lenzhereide, è salito sul podio in tutte le gare a cominciare dal 7 gennaio 2017. Il gigante femminile è probabilmente una delle gare che più di tutte fa sognare i tifosi azzurri, con le nostre quattro portacolori che ...

Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Premium Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport. 1 1 ...

Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani lunedì 12 febbraio è in Programma il Gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si tratta di una delle prove più attese dall’Italia che si affida a un quartetto di altissimo livello. Ad aprire le danze sarà Federica Brignone che ha avuto la fortuna di pescare il numero 1, subito dopo di lei toccherà a Manuela Moelgg: un micidiale uno-due azzurro. Marta Bassino scatterà per nona mentre Sofia Goggia partirà con il ...