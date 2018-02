Scandalo sessuale Oxfam | si dimette la numero 2 della ong finita nella bufera

Lo Scandalo sessuale dentro Oxfam : Dipendenti della nota ong britannica pagarono alcune prostitute durante due progetti umanitari, ad Haiti e in Ciad, hanno rivelato diverse inchieste giornalistiche The post Lo scandalo sessuale dentro Oxfam appeared first on Il Post.

Oxfam - Scandalo sessuale si allarga. Times cita altre ong : Non solo i festini con prostitute a Haiti e non solo l'Oxfam. Si allarga lo scandalo sugli abusi sessuali attribuiti ad alcuni volontari e coordinatori di organizzazioni non governative umanitarie. Il ...

Oxfam - Media : “Coinvolte altre ong nello Scandalo sessuale”. La ministra per la cooperazione Uk : “Fallimento morale” : “Lo scandalo sessuale che ha investito Oxfam riguarda solo pochi delle sue migliaia di operatori, ma rappresenta un fallimento morale per i vertici questa ong umanitaria”. Così Penny Mordaunt, ministra britannica per la cooperazione internazionale, la quale ha ribadito che il suo dicastero – finanziatore nel 2017 di Oxfam con 32 milioni di sterline – non era stato informato dei presunti abusi a Haiti o nel Ciad. Non solo ...

Gb : Scandalo sessuale Oxfam si allarga - Times cita altre ong : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Paraguay - Scandalo omosessuale : il calciatore nudo a letto con il presidente - finisce in disgrazia : scandalo omosessuale nel calcio sudamericano. Bernardo Caballero , giocatore del Rubio Ñu , terza divisione del Paraguay , ha diffuso una sua foto a letto, nudo, con il presidente del club ...

Dopo lo Scandalo sessuale : il divorzio. Il costo per Weinstein sarà milionario : Georgina Chapman si appresta a ricevere 15-20 milioni di dollari dal divorzio con Harvey Weinstein, travolto dallo scandalo delle molestie sessuali, oltre alla custodia dei due figli. Chapman ha ...

Corso per magistrati : Scandalo sessuale - bufera sul consigliere di Stato Bellomo Video : Il consigliere di Stato, Francesco Bellomo finisce nel mirino della Procura di Roma. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa Cpga ha deciso di rimuoverlo dalla magistratura, dopo lo #scandalo sessuale e di potere all’interno della scuola per futuri magistrati. Ma facciamo un passo indietro, raccontando l’intera vicenda. Sono state infatti le testate il Fatto Quotidiano e Il Mattino ad occuparsi per primi del caso. Bellomo è ...

Corso per magistrati : Scandalo sessuale - bufera sul consigliere di Stato Bellomo : Il consigliere di Stato, Francesco Bellomo finisce nel mirino della Procura di Roma. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (Cpga) ha deciso di rimuoverlo dalla magistratura, dopo lo scandalo sessuale e di potere all’interno della scuola per futuri magistrati. Ma facciamo un passo indietro, raccontando l’intera vicenda. Sono state infatti le testate il Fatto Quotidiano e Il Mattino ad occuparsi per primi del caso. Bellomo è ...