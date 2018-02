Satellite cinese Tiangong-1 precipita fuori controllo verso la Terra | il Sud Italia tra

meteoweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2018) E’ caccia aperta al-1, il “palazzo celeste”, che da ormai un anno è stato dichiarato. E’ confermato che il suo rientro in atmosfera avverrà nei primi mesi del 2018, pertanto la comunità scientifica sta intensificando il lavoro, per riuscire ad individuare il punto di caduta della pioggia di detriti. Si tratta di un modulo orbitante di notevoli dimensioni, con una larghezza di 16 mt e una massa complessiva di oltre 8 tonnellate. In questa corsa il primo dato di grande valore scientifico e tecnologico è stato ottenuto dall’osservatorio dell’Università La Sapienza di Roma, con il gruppo di studio S5 Lab coordinato da Fabrizio Piergentili e Fabio Santoni. Il-1 fa parte del progetto di stazione spazialeed è un modulo orbitante di notevoli dimensioni, con una larghezza di 16 metri e una ...