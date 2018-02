San Valentino al Ballad Caffè

Il regalo migliore per San Valentino? Vincono i fiori - lo dice anche la Coldiretti : Il regalo migliore per San Valentino? Vincono i fiori, lo dice anche la Coldiretti Ma la metà delle coppie (45%) in realtà ha deciso di non regalare niente, o almeno nulla di materiale Continua a leggere L'articolo Il regalo migliore per San Valentino? Vincono i fiori, lo dice anche la Coldiretti sembra essere il primo su NewsGo.

San Valentino : Verona in Love 2018 - più eventi culturali e banchetti : Verona, feb. (AdnKronos) - Più eventi culturali, ospiti di fama nazionale, Ponte Pietra tra le location della manifestazione, sono le principali novità dell’edizione 2018 di Verona in Love- Dolcemente in Love, la tradizionale rassegna di eventi promossa dal Comune in concomitanza con la festa di San

San Valentino : Verona in Love 2018 - più eventi culturali e banchetti (2) : (AdnKronos) – Grazie alla collaborazione di Agec, dal 14 al 18 febbraio la funicolare che porta a Castel San Pietro prolungherà l’apertura fino alle 20. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare tutti i siti del sistema dei Musei Civici con ingresso a tariffa ridotta, ad eccezione di eventuali riduzioni o gratuità per gli aventi diritto. Informazioni: museicivici.comune.Verona.itVisite guidate a tema alla ...

San Valentino : Verona in Love 2018 - più eventi culturali e banchetti (3) : (AdnKronos) – Museo di Castelvecchio. L’AMORE PROFANO: ‘T’amo senza sapere come, né quando, né da dove”- Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: 17 febbraio ore 11. Durata: 1 ora. Museo di Storia Naturale: Nascere piccoli piccoli- Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria.Giorni: 17 febbraio ore 16. Durata: 1 ora.Museo Lapidario Maffeiano: AMORE TRA MITO E ...

San Valentino : Verona in Love 2018 - più eventi culturali e banchetti (4) : (AdnKronos) – Altre iniziative in città. Mostra di cartoline dei primi del Novecento a tema sentimentale: dal 13 al 28 febbraio 2018 – Spazio Filatelia di Verona, via Dietro Teatro Filarmonico 11. Spettacolo teatrale ‘Romeo and Juliet”, organizzato da Casa Shakespeare: mercoledì 14 Febbraio ore 18.30 – Teatro Satiro Off, Vicolo Satiro 8. Regia di Solimano Pontarollo. Durata: 60 minuti ca. Lingua: Lo spettacolo è ...

San Valentino : Verona in Love 2018 - più eventi culturali e banchetti (5) : (AdnKronos) – ‘La carezza di un verso”- Cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del concorso FIDAS di poesia : sabato 17 Febbraio 2018 ore 11, Sala Farinati della Biblioteca Civica. Un appuntamento che apre i festeggiamenti per i 20 anni di attività di Fidas Verona. Tema delle poesie: “Quando sei triste, un amico ti apre il cuore e vi getta manciate di luce”. In questa edizione sono stati una quarantina ...

San Valentino : Verona in Love 2018 - più eventi culturali e banchetti (6) : (AdnKronos) – Tra le varie iniziative, da segnalare: Mercoledì 14 febbraio ore 12 in Piazza dei Signori: Inaugurazione della manifestazione con taglio del nastro.A seguire, presentazione dei Mondiali di Scherma Giovani e Cadetti, con Luca Campedelli, presidente Comitato Organizzatore e Valerio Aspromonte, campione olimpico di fioretto a squadre (Londra 2012).Mercoledì 14 febbraio ore 17.15 ‘ 17.45: Italian Love song – special ...

San Valentino : Verona in Love 2018 - più eventi culturali e banchetti (7) : (AdnKronos) – Dolcemente in Love – Chocolate More: I mastri cioccolatai, insieme ai pasticceri si presentano al grande pubblico con il meglio delle produzioni artigianali italiane. Cioccolato, dolci, passione e piccole tentazioni non alimentari sono gli ingredienti che conquisteranno i cuori degli innamorati.Un angolo dolce nella città degli eterni innamorati, dove trovare un’idea regalo per il proprio partner! Dolcemente in ...