Salvini | tetto a stipendi in P A è una fesseria | punisce merito

Berlusconi al Ppe : niente grande coalizione |Salvini : "No al tetto del 3% - danneggia l'Italia " : A Bruxelles il leader di Forza Italia garantisce la linea del centrodestra: "Escludo la possibilità di una grande coalizione, vinciamo noi". Poi rassicura il Ppe sulla tenuta dei conti italiani ma Salvini non ci sta: "Se il tetto del 3% nelrapporto deficit-pil danneggia l'Italia per noi nonesiste"

Salvini - Elezioni 2018/ “Lega unico argine al razzismo” : poi striglia Berlusconi sul tetto 3% deficit/Pil : Salvini smentisce Berlusconi: il leader di Forza Italia aveva rassicurato l'Europa sul rispetto del tetto del 3% sul rapporto deficit/Pil. Da parte del leghista arriva un secco no...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:20:00 GMT)

Deficit - Salvini si sgancia : Tetto al 3%? non esiste. E candida il prof anti euro : Deficit e euro. Matteo Salvini si sgancia dall'Unione europea. "Il numerino 3, se danneggia il risparmio, le famiglie e il lavoro, per noi non esiste", attacca criticando il limite del 3% del rapporto Deficit/Pil imposto da Bruxelles. "I vincoli europei sono una gabbia, noi vogliamo aprirla e se ci riusciremo con l'accordo di tutti saremo felicissimi - continua in conferenza stampa a Montecitorio- se fossimo ...

