Salviamo i pinguini e noi stessi

vanityfair

(Di lunedì 12 febbraio 2018) di Javier Bardem foto Christian Åslund Ho un’immagine che non riesco a togliermi dalla testa. È impossibile tradurla con parole precise, ma è diventata parte di me. Sono in Sudafrica, seduto su una spiaggia riparata. Ho le mani rilassate sulla sabbia e la brezza muove le onde sul bagnasciuga. Dall’acqua emergono massi tondi, pieni dibianchi e neri, che camminano dondolando, e si tuffano nell’oceano. È una magia: una finestra su un piccolo mondo che continuerà a esistere, anche dopo che me ne sarò andato. Oggi, vent’anni dopo, è un’immagine che rimane solo nella mia mente e nel mio cuore: queisi stanno estinguendo. È probabile che stiate leggendo questo articolo sul cellulare. O forse sullo schermo del computer. Il mondo intorno a voi è cristallizzato. La luce dello schermo è il centro della vostra attenzione, siete scollegati da ciò che vi circonda. Gli schermi ...