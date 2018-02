Salute | la sveglia al mattino | perché puntarla troppo tardi può rovinarvi la vita

liberoquotidiano

: Un gesto quotidiano, all'apparenza innocuo. Ma che nasconde una bruttissima insidia - Libero_official : Un gesto quotidiano, all'apparenza innocuo. Ma che nasconde una bruttissima insidia - simonamelani : La Vanoni sveglia a 83 anni con il collo di fuori, io ne ho 32 e ho pigiama, coperta di pile, maglia della salute e… - Cututtucori : Si sveglia dall'anestesia durante un'operazione: il terribile racconto di Rachel -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Siete ancora alle prese con la lista dei buoni propositi per il nuovo anno? Vorreste più soldi, ritornare in forma, meno stress e più, ma procrastinare è la vostra specialità? Sembra incredibile ma il segreto per conquistare ogni obiettivo sta nella. Così almeno pensa un vero e propri