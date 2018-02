Salto femminile | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Maren Lundby vince per distacco

LIVE Salto con gli sci femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : le sorelle Malsiner per la top10. Duello Lundby-Althaus-Takanashi per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Salto con gli sci femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi è in programma la prova dal trampolino piccolo: si assegnano le prime medaglie anche per le ragazze. L’Italia si affida in particolar modo alle sorelle Lara e Manuela Malsiner mentre per le medaglie si infiammerà il Duello tra la favorita Lundby e la Takanashi. OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Salto con gli sci ...

Salto femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte a caccia di Maren Lundby - Lara Malsiner sogna la top ten : Domani, lunedì 12 febbraio, si terrà la finale del Salto femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La gara prenderà il via alle 13.50 e si disputerà sul trampolino HS109: davanti a tutte sembra esserci la dominatrice della stagione, cioè la norvegese Maren Lundby. La ventitreenne scandinava è l’autentica dominatrice della stagione di Coppa del Mondo e i dodici successi ottenuti in carriera non possono che essere un grande ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuela e Lara Malsiner le migliori carte dell’Italia nella gara femminile : nella giornata di ieri sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia si sono disputati i primi salti di allenamento della gara di Salto con gli sci femminile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno quattro le italiane impegnate in gara, con ambizioni diverse. Almeno sulla carta, le migliori speranze di ottenere un risultato di prestigio sono riposte sulle sorelle Manuela e Lara Malsiner. La prima, più esperta a ...

Salto femminile - Lara e Manuela Malsiner : “Gestire la tensione sarà un punto chiave. La medaglia? Sarebbe un sogno - magari a Pechino 2022” : ESCLUSIVA OA SPORT – Sorelle olimpiche, sorelle d’Italia, sorelle con in comune la passione per il Salto con gli sci. Manuela (classe 1997) e Lara (classe 2000) saranno le rappresentanti azzurre nel Salto femminile. Per entrambe, quelli di PyeongChang 2018 saranno i primi Giochi Olimpici, un’occasione per accumulare esperienza e assaggiare l’atmosfera a cinque cerchi e debuttare in una gara che, rispetto a quelle di Coppa ...

Salto femminile - Mondiali Juniores 2018 : Lara Malsiner quinta - titolo per Nika Kriznar : Con la prova femminile di oggi si sono concluse le gare individuali del Mondiali Juniores di Salto con gli sci 2018, in corso di svolgimento a Kandersteg, in Svizzera. Sull’HS 106 della località elvetica, doppietta slovena, che si conferma tra le nazioni leader dell’intero movimento in rosa. Il successo è andato a Nika Kriznar, che ha stabilito il miglior punteggio nella prima serie per poi andare ad incrementare il proprio margine ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby vince la sesta gara consecutiva : Maren Lundby non si ferma più. Nella prima delle due gare di Ljubno (Slovenia, HS 94) la norvegese ha dominato la competizione, allungando ulteriormente nella classifica di Coppa del Mondo. La leader della generale ha stabilito il miglior punteggio in entrambe le serie, totalizzando 256 punti e portando a 280 lunghezze il suo margine in Coppa del Mondo, dove attualmente è favorita per conquistare la Sfera di Cristallo a fine stagione. Seconda ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby inarrestabile a Zao - Runggaldier 24^ : A Zao vince ancora Maren Lundby: nella seconda gara individuale sul trampolino HS 102 della località giapponese valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2017-2018, la norvegese ha confermato di essere la più forte, imponendosi con un vantaggio di 30 punti su tutte le avversarie. Complice anche l’assenza di Katharina Althaus, l’unica che fino ad ora era riuscita a tenere il suo passo, Lundby ha anche allungato in ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby vince a Zao e allunga in classifica. Manuela Malsiner tra le 10 : Assente Katharina Althaus, Maren Lundby ha dominato senza mezzi termini la prima gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile di Zao, in Giappone: oltre 40 punti di vantaggio sul resto del Mondo, che nulla ha potuto contro la leader della generale. Ovviamente, Lundby ha ottenuto il miglior punteggio, superando in entrambe le occasioni i 100 metri, in tutte e due le serie di Salto, scavando un distacco netto nella gara odierna e nella ...

I personaggi da medaglia della gara femminile di Salto : A fronte di due vittorie in Coppa del Mondo, nel suo palmarès figurano 4 ori mondiali tra 2015 e 2017 (due individuali e due a squadre) e una medaglia d'oro olimpica. La tedesca sa tirare fuori i ...

Salto con gli sci femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Katarina Althaus e Maren Lundby favorite per l’oro - ma le giapponesi ci proveranno : Il Salto con gli sci femminile farà a PyeongChang 2018 la sua seconda apparizione alle Olimpiadi Invernali. Le ragazze gareggeranno dal trampolino Normal Hill della località della Corea del Sud, struttura tipica su cui gareggiano durante la stagione, anche se l’HS 109 è più lungo della maggior parte dei trampolini piccoli. Diverse atlete si presenteranno alle gare a Cinque Cerchi con ambizioni. Andiamo a scoprire chi sono. Lundby Maren: al ...

