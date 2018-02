Roma | Under si è preso la scena | dopo sei mesi a rincorrere tutti

Serie A. Cinquina della Roma al Benevento - Under incanta con una doppietta : Guilherme spaventa l'Olimpico, Fazio dà l'avvio alla rimonta. Nella ripresa Dzeko, i due gol del turco (autore anche dell'assist per il bosniaco) e il rigore di Defrel (dopo l'acuto di Brignola) mettono la firma al 5-2. Giallorossi ora quarti, sorpassata la Lazio

Diretta/ Roma-Benevento - risultato live 4-2 - streaming video e tv : Under si prende la scena! : Diretta Roma Benevento, info streaming video e tv: bella occasione allo stadio Olimpico per i capitolini, che continuano a inseguire il quarto posto.

Roma-Benevento 5-2 : Under doppietta - Di Francesco scavalca la Lazio : E allora ora non svegliatelo più. Perché ora che capisce e sa cosa fare, ha cambiato davvero marcia e sembra non volersi fermare più. La Roma così batte il Benevento e se torna dentro la zona ...

Serie A - Roma-Benevento 5-2 : Under - una doppietta da Champions : ROMA - Un primo tempo da incubo, una ripresa d'orgoglio. Sotto dopo sette minuti per il gol di Guilherme, la Roma rimonta e batte il Benevento anche senza brillare. Le reti di Fazio e Dzeko, la ...

Inter - rinascita firmata Karamoh. Quagliarella ancora in gol. Riecco Belotti. Under trascina la Roma : Inter, rinascita firmata Karamoh. Quagliarella ancora in gol. Riecco Belotti. Under trascina la Roma Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, rinascita- L’Inter ritorna alla vittoria e lo fa nel segno del giovanissimo Karamoh. Un gol di straordinaria bellezza. Palla c’è, palla non c’è, sinistro destro e tiro imparabile a fil di palo. I ...

Pagelle Roma-Benevento 5-2 : all’Olimpico brilla Under - nuovo disastro di Venuti : Pagelle Roma-Benevento – La Roma vince nella gara di campionato contro il Benevento ma rischia tantissimo contro gli uomini di De Zerbi che hanno disputato una partita di altissimo livello per 60 minuti. Cengiz Ünder toglie le castagne dal fuoco al tecnico Di Francesco, grandissima prestazione per il calciatore turco che prima serve l’assist a Dzeko e poi firma una doppietta fantastica. Al Benevento non è bastata una grande ...

Roma-Benevento 3-1 : Guilherme - FAZIO - DZEKO - UNDER LIVE : : Brignoli, Del Pinto, Coda, Tosca, Gyamfi, Memushaj, Diabate, Parigini, Billong, Iemmello, Sagna All.: Roberto De Zerbi NOTE Spettatori : 31.956 CRONACA PRE-PARTITA Ore 20.11 - La Roma scende in ...

Roma-Benevento 4-2 La Diretta Doppietta di Under : Il posticipo domenicale tra Roma e Benevento chiude il programma della 24esima giornata di Serie A; i capitolini vogliono tornare a dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria esterna...

Roma-Benevento 3-1 La Diretta Uno due di Dzeko e Under : Il posticipo domenicale tra Roma e Benevento chiude il programma della 24esima giornata di Serie A; i capitolini vogliono tornare a dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria esterna...

Roma-Benevento - UFFICIALE : Perotti trequartista dietro Dzeko. Confermato Under LIVE : : Brignoli, Del Pinto, Coda, Tosca, Gyamfi, Memushaj, Diabate, Parigini, Billong, Iemmello, Sagna, Lombardi All.: Roberto De Zerbi CRONACA PRE-PARTITA Ore 19.56 - I portieri della Roma scendono in ...

Under - tocca a te. 'Tranquilla Roma - voleremo insieme' : Senza contare che, proprio come in estate, la politica è tornata a farsi viva per fargli i complimenti. ' Congratulazioni fratello, i nostri occhi si riempiono di meraviglia. Ora aspettiamo il resto '...

Roma - Lucescu : 'Under? Investimento giusto. Sul paragone con Dybala...' : Mircea Lucescu , commissario tecnico della Turchia , parla al Corriere dello Sport di Cengiz Under , esterno offensivo della Roma : 'Monchi non ha sbagliato a investire 15 milioni di euro per Under, ne sono convinto. Anche a Di Francesco ho consigliato di insistere su di lui, ...

Lucescu : 'Ho detto a Under di non lasciare la Roma' : Il ct della Turchia, Mircea Lucescu al Corriere dello Sport parla del giovane attaccante turco della Roma, Cengiz Under : 'Per me non è una sorpresa. Era solo questione di tempo. Cengiz ha solo 20 anni. Ha avuto coraggio ad allontanarsi da casa ...

La Turchia celebra Cengiz Under : 'Imperatore di Roma' : ...//platform.twitter.com/widgets.js' charset='utf-8'> L'attaccante turco ha ricevuto complimenti da parte di tutti, ed oggi arrivano addirittura quelli del Ministro dello Sport turco, Osman ...