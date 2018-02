Roma | Di Francesco | cresciuta mentalità

Roma-Benevento - Di Francesco : "Bella mentalità - Dzeko segna se è sereno" : Sospiro di sollievo per Eusebio Di Francesco. Che batte il Benevento , sorpassa la Lazio in classifica e ritrova una Roma a tratti convincente. "Siamo partiti un po' lenti, con un atteggiamento poco ...

Roma - Di Francesco : 'Questa vittoria è un punto di partenza. Under può diventare un leader' : ... ma siamo stati sempre tranquilli, anche durante il periodo in svantaggio: ho visto una squadra con più mentalità rispetto al passato, più compatta - ha aggiunto ai microfoni di Premium Sport -. Sono ...

Roma - Di Francesco spiega l’esplosione di Under ma ammette : “sono infastadito…” : Al termine della sfida vinta contro il Benevento, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ commentando così il successo ottenuto con i campani: “Siamo partiti ad handicap, abbiamo trovato una squadra sbarazzina e stavamo in ritardo sulle uscite e sulle aggressioni. La squadra, come sempre, ha creato tanto ma mi infastidiscono i due gol presi. Questo deve essere un punto di ...

Roma-Benevento 5-2 : Under doppietta - Di Francesco scavalca la Lazio : E allora ora non svegliatelo più. Perché ora che capisce e sa cosa fare, ha cambiato davvero marcia e sembra non volersi fermare più. La Roma così batte il Benevento e se torna dentro la zona ...

Roma-Benevento 0-0 La Diretta Di Francesco punta su Perotti dietro Dzeko : Il posticipo domenicale tra Roma e Benevento chiude il programma della 24esima giornata di Serie A; i capitolini vogliono tornare a dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria esterna...

Roma-Benevento : Di Francesco in emergenza - ma se vince sorpassa la Lazio : Grossa opportunità per la Roma: se batte il Benevento sorpassa la Lazio e torna al quarto posto, l'ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions. NOVITA' FORZATE - Di Francesco non ...

Roma-Benevento - dalle 20.45 La Diretta Di Francesco chiede una vittoria Champions : Il posticipo domenicale tra Roma e Benevento chiude il programma della 24esima giornata di Serie A; i capitolini vogliono tornare a dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria esterna sul ...

Convocati Roma - due importanti recuperi per Di Francesco : Convocati Roma – Dopo aver ritrovato la vittoria sul campo del Verona nello scorso turno di campionato, la Roma ha l’occasione di ottenere altri tre punti contro il Benevento, avversario sulla carta abbordabile per i giallorossi. Al termine della rifinitura odierna, Di Francesco ha diramato la lista dei Convocati: assenti gli squalificati Nainggolan e Pellegrini, recuperati invece De Rossi e Schick. Ecco l’elenco ...

Roma - la conferenza di Di Francesco LIVE : La Roma vuole uscire ufficialmente dalla crisi. Dopo la vittoria contro l'Hellas nell'ultimo turno, i ragazzi di Di Francesco cercano i 3 punti all'Olimpico contro il Benevento, dove non vincono dal ...

Roma - Di Francesco ha le riserve contate : Prima della classifica e del sistema di gioco, al centro del dibattito nello spogliatoio della Roma c'è la rosa. Mai così incompleta e sgrammaticata.

