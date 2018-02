Roma | 5 gol al Benevento e quarto posto in classifica

Video Gol Roma Benevento 5-2 : Highlights e Tabellino Serie A 11-02-2018 : Risultato Finale Roma-Benevento 5-2: Cronaca e Video Gol Guilherme, Fazio, Dzeko, Under, Brignola, Defrel 24° Giornata Serie A 11 Febbraio 2018. Finisce con un pirotecnico 5-2 il posticipo della 24° giornata di Serie A. La Roma batte, non senza difficoltà, il mai domo Benevento di De Zerbi. Il primo tempo si sviluppa all’insegna dell’equilibrio più totale: dalla qualità espressa in campo al numero dei gol segnati per parte. Uno ...

Inter - rinascita firmata Karamoh. Quagliarella ancora in gol. Riecco Belotti. Under trascina la Roma : Inter, rinascita firmata Karamoh. Quagliarella ancora in gol. Riecco Belotti. Under trascina la Roma Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, rinascita- L’Inter ritorna alla vittoria e lo fa nel segno del giovanissimo Karamoh. Un gol di straordinaria bellezza. Palla c’è, palla non c’è, sinistro destro e tiro imparabile a fil di palo. I ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : la Roma si riprende il quarto posto! : Risultati Serie A, 24^ giornata: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle sei partite di domenica. L'Inter batte il Bologna e torna a vincere, la Roma vola al quarto posto(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:28:00 GMT)

Gol Guilherme - clamoroso all’Olimpico : Benevento in vantaggio contro la Roma! [VIDEO] : Gol Guilherme – Si conclude la 24^ giornata del campionato di Serie A, si sta giocando la gara di campionato tra Benevento e Roma, match fondamentale per la classifica di entrambe le squadre. La partita si apre con il botto, la squadra di De Zerbi passa subito in vantaggio, il marcatore è Guilherme che fa esplodere i tifosi ospiti. La squadra di Di Francesco costretta alla reazione dopo l’inizio veramente shock. Gol ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Roma e Benevento scendono in campo! : Risultati Serie A, 24^ giornata: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle sei partite di domenica. L'Inter batte il Bologna e vince dopo otto giornate, Sampdoria e Torino ok(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 20:19:00 GMT)

Roma : Dzeko a caccia del gol per la vittoria : Caro Edin Dzeko, si ricorda quando, a Benevento , lo scorso settembre, , aveva già tre gol sulle spalle? Era ancora fresco il ricordo della precedente stagione e lei, sempre caro Edin, era ripartito ...

La Roma a caccia di gol prova a cambiare pelle : Ed in quel primo tempo per i giallorossi grandinò, ricorda Massimo Cecchini su ' La Gazzetta dello Sport '. A cambiare le carte in tavola, però, c'è stata la sterilità offensiva . La Roma ha l'8° ...

Video/ Verona Roma (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata) : Video Verona Roma (0-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Bentegodi. I giallorossi tornano al successo grazie alla rete di Cengiz Under(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:02:00 GMT)

Verona-Roma 0-1 - il primo gol di Under fa ripartire i giallorossi : VERONA - La Roma torna a vincere dopo 7 partite senza gioie. Le è bastato un minuto per mettere l'incontro su un piano inclinato: 1-0 alla prima azione, in un Bentegodi acceso dalla contestazione al ...

Verona-Roma 0-1 : decisivo Under - i giallorossi tornano a vincere - Video Gol - : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Verona-Roma, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 4 febbraio Roma-Juventus Primavera 2-1, rimonta giallorossa allo scadere Probabili ...

Serie A - Verona-Roma 0-1 : gol lampo di Under : D'altra parte Pazzini è stato ceduto al Levante, per la cronaca: ha pure segnato la rete del definitivo 2 a 2 contro il Real Madrid, ed in panchina il Verona, con Kean squalificato, non dispone di ...