Rimborsopoli M5s | video servizio Iene Buco oltre un milione di euro | Di Maio | “chi viola

M5s - Rimborsopoli senza fine : Buco da oltre un milione : Il Movimento Cinque Stelle affonda sempre di più sul caso "Rimborsopoli". Come ha ricordato il Giornale, lo scandalo si sta allargando e a quanto pare nella bufera non potrebbero finire solo io deputato Andrea Cecconi e il senatore Claudio Martelli. Il Giornale infatti aveva alzato il velo su un ammanco di almeno 226 mila euro confrontando i dati dei grillini e quelli del Ministero allo Sviluppo Economico. Adesso il Buco però ...

M5S - bonifici presentati e ritirati : buco da 500 mila euro nel caso Rimborsopoli Di Maio : «Fuori le mele marce»|Video : La denuncia delle «Iene»: bonifici pubblicati sul sito e poi annullati. Coinvolti capilista nelle Marche e in Piemonte. Di Maio: «Vanno espulsi. Le mele marce le trovo e metto fuori». Loro restituiscono l’ammanco e annunciano: «Se eletti rinunceremo a posto»

Rimborsopoli M5s - INCHIESTA SERVIZIO IENE/ Video “buco da mezzo milione” : Di Maio - “via l’ex massone Vitiello” : M5s RIMBORSOPOLI, la Video INCHIESTA e il SERVIZIO delle IENE censurato per par condicio. Non è andato in diretta ma pubblicato sul web: i candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:10:00 GMT)

M5S : caso Rimborsopoli si allarga - buco di oltre mezzo milione di euro : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – Si allarga il caso rimborsopoli del M5S, dopo il servizio delle Iene che ha denunciato alcuni bonifici, mai effettuati, del deputato Andrea Cecconi e del senatore Claudio Martelli, ormai a un passo dall’espulsione del Movimento. Mentre vanno avanti a pancia bassa le verifiche dei vertici dei 5 Stelle, si allunga l’ombra di un buco ben più cospicuo: secondo l’Adnkronos, infatti, mancherebbero ...

M5S - lo sfogo di Toninelli : “Rimborsopoli? Vogliono farci passare per ladri ma siamo diversi” : “Oggi ho visto i tg. Il primo servizio su Renzi in bicicletta che parla di mobilità sostenibile. Il secondo su Berlusconi che parla di alleanze e di futuro. E il terzo sul M5s: continua il caso rimborsopoli. Ma vi rendete conto che prima di noi ha parlato uno che ha disatteso qualunque promessa, un altro che parla di abbassare le tasse ed è stato condannato per una super evasione fiscale di 368 milioni di euro…”. Danilo ...

M5s Europa : nessun caso Rimborsopoli - Repubblica fa propaganda : Roma, 7 feb. , askanews, 'Le informazioni pubblicate da Repubblica sono false e mistificatorie': è quanto si legge in una nota del gruppo del Movimento cinque stelle al Parlamento europeo, nella quale ...

M5S : Pd attacca Di Maio su "Rimborsopoli : ANSA, - ROMA, 7 FEB - Il Pd attacca il M5s su un caso di rimborsi europei che sarebbero stati usati da Cristina Belotti, responsabile della comunicazione del gruppo cinque stelle a Strasburgo, per ...

