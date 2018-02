Rimborsi M5s | il “buco” supera 1 milione Di Maio | «Fuori tutte le mele marce»

M5S - verifiche sui Rimborsi dei deputati : buco di oltre 500mila euro. Di Maio : «Fuori le mele marce» : Sono in corso, a quanto apprende l'agenzia Ansa, le verifiche dei vertici M5S sulle restituzioni volontarie fatte sul conto del microcredito. Dai primi riscontri si evince che non solo i...

M5s - nessuna pietà contro i ladri dei Rimborsi. Solo così il Movimento ha senso di esistere : Solo nei prossimi giorni sapremo quanto il Movimento cinque stelle pagherà in termini di consenso l’esplosione del caso dei ladri delle restituzioni. La vicenda è oggettivamente molto brutta: accanto a decine e decine di eletti che periodicamente versavano al fondo per il microcredito quanto risparmiavano sui ricchi emolumenti loro corrisposti dal parlamento e dalle regioni, vi sono pure parecchi furbi. Anzi, dei traditori di uno dei ...

M5s - Calenda : “Rimborsi? Sappiamo solo la cifra totale. Ma se non sanno controllare - come possono gestire il Paese?” : Entrando nella sede della Cgil per la presentazione del libro, “Conversando con Susanna Camusso. Sindacato e politica dopo la crisi”, di Massimo Masciniil, il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda ha commentato con i cronisti la vicenda “rimborsopoli” del Movimento 5 stelle: “Noi abbiamo solo una rendicontazione da parte del MEF dei fondi che affluiscono che abbiamo reso disponibile. Ovviamente non ...

Rimborsi M5s - il buco è di 516mila euro «I bonifici venivano effettuati e ritirati» : Dai conti forniti ballano numeri, ricevute, documentazioni. Le Iene hanno in mano almeno altri dieci parlamentari, tra cui big

Il caso dei falsi Rimborsi del M5S : Le Iene hanno mostrato come almeno due – e forse più – parlamentari abbiano truffato sui soldi che avrebbero dovuto versare al fondo del partito per il microcredito The post Il caso dei falsi rimborsi del M5S appeared first on Il Post.

