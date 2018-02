Rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale | promossi uffici toscani

Samsung : partito dall’Asia il Rilascio delle patch di gennaio per Galaxy S8 - S8 Plus - S7 - S7 Edge e A8+ (2018) : Samsung ha iniziato in Asia (Cina e India) a rilasciare le patch di sicurezza di gennaio 2018 per diversi smartphone di fascia medio-alta: si tratta in particolare Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge e Galaxy A8+ (2018) L'articolo Samsung: partito dall’Asia il rilascio delle patch di gennaio per Galaxy S8, S8 Plus, S7, S7 Edge e A8+ (2018) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.