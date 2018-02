Riforma pensioni Le trappole da evitare in campagna elettorale ultime notizie

Riforma PENSIONI/ Boccia : Legge Fornero da non toccare (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Boccia : Legge Fornero da non toccare . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 febbraio(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:41:00 GMT)

Riforma pensioni - RITA più facile con l’autocertificazione dei requisiti : Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, ora per la RITA , la Rendita integrativa temporanea anticipata, arrivano i chiarimenti operativi da parte della Covip, la Commissione Vigilanza sui fondi pensione. Quest’ultima ha pubblicato in questi giorni la circolare n. 888, fornendo delle precisazioni sulle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018, sui requisiti per i richiedenti, ma anche sugli obblighi informativi dei ...

Riforma pensioni 2018/ Oggi 11 febbraio. Contributo di solidarietà per aiutare i giovani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018 , Oggi 11 febbraio. Contributo di solidarietà per aiutare i giovani . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Riforma pensioni - Fornero : attacchi chiari segnali di cinismo - le novità Video : Su fa sempre più acceso il confronto politico-elettorale sulla Riforma #pensioni in vista delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo, quando gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che dovranno poi concedere in aula il voto di fiducia al nuovo #Governo, anche se il Rosatellum non esclude il ritorno al voto vista la difficolta' a costituire una ...