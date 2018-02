Renzi | “Tetto stipendi? Grasso l’unico che non lo rispetta”

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Credo checi stia prendendo in giro. Si chiamava ‘tetto’ perché lo abbiamo messo noi.è l’unico che non lo rispetta. Che ci venga a fare la morale, anche no”. Lo ha detto il segretario Pd Matteoa ‘Otto e Mezzo’, commentando la proposta del leader di Leu sulla reintroduzione del tetto per glidei dipendenti del Senato.“Se vuole dare il buon esempio inizi lui, magari restituendo i denari che deve al Pd”, ha aggiunto l’ex premier. L'articolo: “Tettol’unico che non lo rispetta” sembra essere il primo su Meteo Web.