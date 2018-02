Renzi | “Se il Pd non vince il problema è per l’Italia”

Renzi : “Se non vince il Pd - problema per l’Italia” : Firenze, 11 feb. – (AdnKronos) – “Se non vince il Pd, non è un problema solo per il Pd ma anche per l’Italia. Non sciupiamo questa occasione di ripartenza”. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, durante un pranzo elettorale alla casa del popolo di Lastra a Signa (Firenze). “I Cinque Stelle – ha aggiunto – non vinceranno mai e soprattutto non saranno mai credibili”. L'articolo ...

Renzi e Berlusconi : “Senza maggioranza si torna al voto”. Ma uno esclude solo Lega e M5s - l’altro rifiuta il patto anti-inciucio : Come in Spagna. In caso di maxi-pareggio alle elezioni, si deve tornare al voto. Presumibilmente a giugno. Non c’è alternativa. Lo giura Silvio Berlusconi. Lo riprende Matteo Renzi. Lo ribadisce Giorgia Meloni. Lo ripete Renato Brunetta. Nessun tentativo di alleanze spurie: né governi di scopo (come ha adombrato con molte condizioni Luigi Di Maio) né governi del presidente (come ha provato a dire da sinistra Massimo D’Alema). Ma non ...

PD - tra volti nuovi e fedelissimi di Renzi : “Un governo con B? Vediamo i numeri”. Ma Siani : “Se serve al paese…” : Nelle fila del Pd il tema delle larghe intese genera ancora qualche imbarazzo per qualcuno. Se c’è chi si ritrae inorridito davanti alla sola ipotesi, c’è chi si dimostra più aperto al ‘male necessario’. Il più possibilista tra i candidati dem è Paolo Siani: “Per quanto riguarda le larghe intese credo che il paese venga prima di tutto”. L'articolo PD, tra volti nuovi e fedelissimi di Renzi: “Un ...

Elezioni - nel Pd già si pensa al “dopo Renzi”. Vox tra i militanti : “Se andiamo sotto il 25%? Gentiloni o Zingaretti alla segreteria” : Nel tardo pomeriggio di ieri, allo ‘Spazio Altraeconomia’ a Roma, il Pd ha apertura la campagna elettorale con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Un incontro riservato a volontari, militanti ed iscritti del partito di Roma e del Lazio. Gentiloni, candidato al collegio Lazio-1 e Zingaretti, in corsa per il secondo mandato da Presidente delle Regione, tra i pochi a guidare ...

Regionali Lombardia - Renzi : “Senza Maroni la partita è più aperta che mai”. Ma Liberi e Uguali : “Correremo da soli” : Liberi e Uguali correrà da solo alle Regionali in Lombardia. La decisione del presidente uscente Roberto Maroni di non ricandidarsi non cambia la linea del partito a sinistra del Pd. “Non ci sono le condizioni politiche per riaprire” dice il consigliere regionale Onorio Rosati. Liberi e Uguali, dunque, avrà un proprio candidato alla presidenza e non sosterrà Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Renziano, candidato del Pd. ...

Consip - Renzi fa il distaccato : “Seguo con atteggiamento neutrale e serio”. E alla Luiss fa il vuotone : Dopo la sospensione dei carabinieri Alessandro Sessa e Giampaolo Scafarto, già indagati in un filone dell’inchiesta Consip e ora accusati di depistaggio per aver distrutto prove utili agli inquirenti su Whatsapp, è stato il segretario Pd Matteo Renzi a tornare sul tema: “Leggo quello che accade, è evidente che questa storia non finisce qui, perché è una vicenda enorme“, ha spiegato Renzi a Roma, nel corso della presentazione ...

Elezioni - la promessa di Salvini : “Se non vinciamo contro Di Maio e Renzi cambiamo mestiere” : “Se non siamo capaci di battere Renzi e Di Maio cambiamo mestiere, loro sono le marionette di scelte che vengono prese nelle segrete stanze. Il centrodestra ha il dovere di essere serio, chiaro, non deve commettere gli errori del passato, non possiamo essere l’Arca di Noè, dobbiamo decidere chi siamo, dove cominciamo e dove finiamo, dobbiamo avere l’ambizione non di vincere ma di cambiare il paese. Io intendo la politica come una missione ...

LoRenzin se la fa e se la ride - irresistibile col giornalista : “Secondo voi la Nutella è di destra o di sinistra? E il bombolone?” : “Il nostro riformismo è di centro destra o di centro sinistra? Guardi è come chiedere se la Nutella è di destra o di sinistra, e il bombolone? Io dico che la nostra è stata una azione di governo straordinaria che ha portato a riforme importanti per il paese. Il riformismo è riformista e basta”. Così Beatrice Lorenzin a margine del convegno sull’Europa promosso da Francesco Rutelli a Roma. La ministra della Salute, che in molti ...