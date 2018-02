Renzi | Di Maio ricorda Craxi sul mariuolo Chiesa

'Di Maio che parla di mele marce sembra Craxi con Mario Chiesa' - Renzi - : Roma, 12 feb. , askanews, 'Di Maio parla di mele marce? Altro che mele marce, è un'ortofrutta. Di Maio ricorda Craxi con Mario Chiesa, un mariuolo, diceva'. Lo ha detto il segretario del Pd Matteo ...

M5S - restituzioni truffa – Renzi : “Di Maio ricorda Craxi con il mariuolo Mario Chiesa” : “Mele marce? Altro che mele marce, è un’ortofrutta. Di Maio ricorda Craxi con il mariuolo Mario Chiesa”. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, a “Otto e mezzo” su La7, commenta così la decisione del candidato premier del M5s di buttare fuori dal MoVimento tutti coloro che dovessero risultare responsabili di aver barato sui rimborsi. I conti non tornano, il “buco” si allarga. Con il passare delle ore i 200mila ...

M5s - Di Maio : “Caso rimborsi? Faremo altri controlli - ma Renzi non faccia la morale a noi sui soldi” : “Faremo altri controlli, Cecconi e Martelli intanto li ho già messi fuori. Noi abbiamo dimostrato che se c’è qualcuno che sbaglia viene messo fuori. Mi fa rabbrividire che Renzi pensi di poter fare la morale a noi. Restituisca gli stessi soldi che abbiamo restituito noi e poi inizi a parlare”. Lo ha detto Luigi Di Maio a margine dell’iniziativa di campagna elettorale prevista questa mattina a Napoli al teatro Sannazaro, ...

Matteo Renzi all’attacco : “L’unico che è impresentabile è Luigi Di Maio” : Matteo Renzi è cosciente che uscirà sconfitto dalle elezioni politiche del 4 marzo. Per evitare la debacle totale deve provare

Elezioni : Renzi - su infrastrutture diretta Fb con Di Maio : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Sulle infrastrutture propongo di fare una diretta Facebook con Delrio. Mettiamo una bella cartina dell’Italia e facciamo vedere sulle infrastrutture tutto quello che si è fatto, saremo noiosi ma faremo vedere tutto quelli che si è fatto e si sta facendo”. Lo ha detto Matteo Renzi durante ‘Matteo risponde’. L'articolo Elezioni: Renzi, su infrastrutture diretta Fb con Di Maio sembra ...

Elezioni - Morra al mercato chiacchiera con l’immigrato : “M5S? Ma io voto Renzi. Di Maio non ha abbastanza forza” : Nicola Morra (M5S) al mercato dispensa volantini e sorrisi. Ordinaria amministrazione in campagna elettorale. Quando incrocia due giovani immigrati si frema a chiacchierare, prima si parla di calcio… quando la discussione vira in politica, però, il risvolto inaspettato: “Io voto Renzi – dice l’africano – perché Di Maio non ha abbastanza forza. Mi sta simpatico ma ci vuole grinta, è meglio” L'articolo Elezioni, ...

Berlusconi - Elezioni 2018/ "Querelo Di Maio" : scontro con Salvini su leva militare e moschee. E su Renzi.. : Silvio Berlusconi, querela a Di Maio sull'immigrazione: Elezioni 2018, scontro con Salvini su moschee, Islam e leva militare obbligatoria.

Berlusconi su moschee e leva da abolire Salvini sbaglia. 'Querelo Di Maio. Renzi cambi nome al Pd' : Querela Di Maio, suggerisce a Renzi di cambiare nome da Pd a Partito socialdemocratico, Salvini 'è pirotecnico', 'non possiamo chiudere le moschee, e sono contrario alla leva militare. Antonio Tajani ...

Renzi : 'Di Maio vuole confrontarsi con Trump ma con me scappa come un coniglio' : 'Di Maio vuole confrontarsi da premier con Trump e Putin e poi evita da candidato i confronti tv con me o Salvini. scappa come un coniglio'. Lo dice il segretario Pd, Matteo Renzi, in una intervista ...

Salvini 'Islam un rischio'. Di Maio a Mattarella 'Informazione equa'. Renzi al M5s 'Vogliono campagna nel fango' : ROMA - Mentre Matteo Salvini dopo il raid razzista di Macerata attacca l 'Islam , è scontro tra M5s e Pd, con Luigi Di Maio che si appella al presidente della Repubblica 'perché sia garantita una ...