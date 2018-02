Renzi attacca Di Maio |  «Mele marce? Ricorda Craxi  e il mariuolo Chiesa» Video

Caso rimborsi - Renzi attacca Di Maio : come Craxi e il 'mariuolo' Chiesa : Il Caso rimborsi dei Cinque stelle paragonato a Tangentopoli. L'azzardo lo fa Matteo Renzi . Il segretario Pd prova ad approfittare del momento di difficoltà dei pentastellati, e recuperare il terreno ...

Caso rimborsi - Renzi attacca Di Maio : come Craxi e il 'mariulo' Chiesa : Il Caso rimborsi dei Cinque stelle paragonato a tangentopoli. L'azzardo lo fa Matteo Renzi . Il segretario Pd prova ad approfittare del momento di difficoltà dei pentastellati, provando a recuperare ...

Renzi attacca M5S : altro che mele marce : 21.45 Polemiche sui rimborsi e candidati impresentabili M5S: "altro che 'mele marce', hanno un intero negozio di ortofrutta". Dice Renzi a Otto e mezzo. E: "Querelatemi se dico il falso". A Salvini Renzi non riconosce alcuna "credibilità",tanto meno in Europa dove "è avvertito come un pericolo". In patria si qualifica con "parole irresponsabili".Su Berlusconi: "a differenza di Salvini ha credibilità in Europa, è riconosciuto nel Ppe. Non so ...

M5S - Renzi attacca Di Maio : «Mele marce? Ricorda Craxi e il mariuolo Mario Chiesa» : L'attacco ai Cinque Stelle è diretto. Il riferimento, altrettanto chiaro, è quello del caso rimborsi . «Quello che sta accadendo sui Cinquestelle è impressionante, se guardiamo ai rimborsi, si sono ...

M5S - Renzi attacca Di Maio : “Mele marce? Ricorda Craxi e il mariuolo Mario Chiesa” : Il segretario dem interviene a «Otto e mezzo» su La7 e critica i Cinquestelle: «Si sono trasformarti in un’Arca di Noè che sta imbarcando truffatori, scrocconi, riciclati e massoni»

Renzi processa Repubblica : attaccate i fascisti - non me : Il tempo di leggere l'editoriale di Repubblica, e il j'accuse contro una «sinistra che dimentica la sua storia» e che - sul caso Macerata - non sa «leggere i fenomeni per quel che sono». Poi, di buon mattino, dal telefonino di Matteo Renzi parte un aspro messaggio diretto all'autore del commento: Ezio Mauro: «Leggo il tuo editoriale. E apprezzo come, in un intero articolo, tu sia ...

LoRenzin attacca i No Vax : 'Paure illogiche - dietro c'è un business enorme' : Se noi non riusciamo a comprendere che abbiamo bisogno di un dato oggettivo, chiunque potrà venire a raccontarci una storia: sull'economia, sul lavoro, su come vengono fatte le vostre case sul perché ...

LoRenzin attacca i No Vax : 'Paure illogiche - dietro c'è un business enorme' : La vostra sfida, come generazione, è quella di riappropriarvi del valore della scienza'. IERI LA STAMINA, OGGI I NO VAX 'Oggi abbiamo la sfida dei no vax, cinque anni fa quella di Stamina' . Ha ...

Virginia Raggi contro tutti : attacca il premier Paolo Gentiloni e i ministri Carlo Calenda e Beatrice LoRenzin. E su Roma dice : "La città non è sporca" : Ce l'ha con il ministro Carlo Calenda, accusato di non aver dato a Roma i soldi "promessi", ma anche contro il premier Paolo Gentiloni e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, attacca il governo e difende la Capitale: "La città non è sporca"."Il ministro Calenda parla tantissimo ma stiamo ancora aspettando i famosi tre miliardi che avrebbe messo sul tavolo", ha chiosato la sindaca ...

Larghe intese anti-hacker : Anonplus attacca il sito del Pd Firenze - online il cellulare di Renzi che incassa la solidarietà M5s : Laddove l'attivismo dei movimenti sociali anti-establishment è in fase di stanca, quando impera il distacco soprattutto dei giovani dalla politica e dai partiti, ecco che spunta Anonymous. La rete internazionale di hacker fa il suo ingresso nella campagna elettorale italiana con Anonplus, che è il social network di Anonymous, nato nel 2011 dopo un primo tentativo finito male in 'Google+' (si erano registrati come 'Your Anon News' e ...

Gli hacker di AnonPlus attaccano il Pd di Firenze : online anche dati di Matteo Renzi e Dario Nardella : Sulla Rete la lista completa degli iscritti al partito con nomi, cognomi, indirizzi e altri dati. Del segretario dem è presente il numero con il quale si poteva contattare la segreteria quando era sindaco di Firenze. La rivendicazione su Twitter

Hacker AnonPlus attaccano il Pd di Firenze - online anche dati di Matteo Renzi : Sulla Rete la lista completa degli iscritti al partito con nomi, cognomi, indirizzi e altri dati. La rivendicazione su Twitter: tra gli hashtag #staisereno, #hacked e #AnonPlus

Gli hacker attaccano il Pd di Firenze : online anche i dati di Matteo Renzi : Nel giorno in cui è stato individuato e indagato il cyberpirata che ha "bucato" Rousseau, il sistema operativo del Movimento Cinque Stelle, gli hacker del gruppo AnonPlus hanno annunciato su Twitter di aver messo a segno un colpo contro il Partito democratico di Firenze."Lista completa degli iscritti al #pd di Firenze nomi cognomi telefono indirizzo http://www.partitodemocratico.fi.it/ #Hacked @pdnetwork @MatteoRenzi ...

AnonPlus attacca Matteo Renzi : online i suoi dati personali : Sarebbe AnonPlus il gruppo che ha attaccato i dem fiorentini. L’attacco hacker è stato rivendicato via Twitter dal gruppo. AnonPlus