Regali online | le abitudini degli italiani a San Valentino

meteoweb.eu

: Regali online: le abitudini dei trevigiani a San Valentino via TrevisoToday - RealCoinflip : Regali online: le abitudini dei trevigiani a San Valentino via TrevisoToday - DiventareMamme : San Valentino è alle porte. Avete pensato a cosa regalare? -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) La festa più romantica dell’anno è alle porte, e la scelta del regalo perfetto per il partner impazza sul web. Per capire chi sono e come si comportano gli innamorati d’Italia “”, piattaforma specializzata in ideeoriginali e divertenti, ha analizzato il comportamentonella scelta e nell’acquisto di un dono per questa occasione particolare. Lo studio, dedicato aiper San, è stato realizzato a seguito della recente diffusione dei dati sullo stato dell’ecommerce in Italia da parte dell’Osservatorio eCommerce B2c. Secondo la ricerca si tratta proprio di questo tipo di ricorrenze che ne spingono la crescita, stimata nel 2017 al 17% in più rispetto all’anno precedente. Il profilo del perfetto romantico Una ricorrenza più sentita dalle donne Regalare qualcosa alla propria metà per Sanè un piacere irrinunciabile per le ...