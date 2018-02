tuttoandroid

: Recensione Honor 9 Lite: poca fantasia ma è lo smartphone per tutti - webaholic_eu : Recensione Honor 9 Lite: poca fantasia ma è lo smartphone per tutti - Platipo92 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - utenteandroid1 : RT @TuttoAndroid: HONOR 9 LITE: ennesimo medio gamma di Honor/Huawei o è effettivamente uno smartphone VALIDO? Ve lo diciamo nella nostra r… -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Da dove spunta? E' un mix dei suoi fratelli Huawei P Smart, Mate 107X, da cui eredita tutto il buono ei piccoli difettucci, presentati però in un look elegante e accattivante. Scopritelo nella nostra. L'articoloma è loperè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.