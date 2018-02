Rapinatore ucciso a Frattamaggiore | disposta l' autopsia

Rapinatore ucciso da gioielliere Il legale : 'C'era pericolo concreto' : 'C'era una situazione di pericolo concreto e, se sarà confermato che il mio cliente si è trovato davanti a quattro persone armate, anche in una situazione di pericolo imminente'. A parlare è l'...

Napoli - Rapinatore ucciso – Il gioielliere : “Mi sono visto puntare una pistola contro” : “Mi sono visto puntare una pistola contro. Non avevo mai sparato a nessuno”. A dirlo, in un colloquio con il Messaggero, è Luigi Corcione, il gioielliere che ha ucciso un ladro a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. L’uomo racconta che stava controllando, in casa, i monitor collegati a un sistema di videocamere della gioielleria. La commessa era impegnata con alcuni adolescenti che stavano scegliendo dei regali per San Valentino. ...

Rapinatore ucciso a Napoli - candidato Pd : 'Uno di meno - complimenti al gioielliere' : Suscita polemica il tweet di Emilio Di Marzio, candidato alla Camera per il Pd nel collegio di Napoli Sud, che ha commentato la rapina a Frattamaggiore finita con l'uccisione di uno dei banditi da ...

