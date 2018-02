Range Rover Sport Phev - L' ibrida plug-in scala la Porta Celeste | è record - VIDEO

quattroruote

: Range Rover Sport ibrida da record: in Cina, scalata fino alla Porta del Cielo Video - Corriere : Range Rover Sport ibrida da record: in Cina, scalata fino alla Porta del Cielo Video - focus_motori : Ho-Pin Tung sale con Range Rover Sport PHEV alla Porta del Cielo [video] - TuttoMotoriWeb : RANGE ROVER IBRIDA PRIMA AUTO A SCALARE LA PORTA DEL CIELO (VIDEO) -

(Di lunedì 12 febbraio 2018)da brivido per la. Per dimostrare le capacità della versione elettrificata, niente di meglio che una sfida estrema. Dopo gli exploit precedenti, che includono la mitica Pikes Peak, negli States, una traversata del deserto arabico e ladrenalinica discesa Inferno a Mürren, in Svizzera (vera sfida per sciatori, percorsa sul tracciato sassoso fuori stagione), questa è la volta del cosiddetto Dragon Challenge, ovvero lata a uno dei simboli della Cina, il monte della: una vertiginosa salita con 99 curve e, per finire, 999 scalini. La Suv-in si è laureata prima vettura ad arrampicarsi fino allHeaven's Gate. Pendenza di 45. La sfida è iniziata dal fondo della leggendaria Tianmen Mountain Road (conosciuta anche come Dragon Road), lunga 11,3 chilometri. La, guidata dal pilota sino-olandese di Formula E Ho-Pin Tung, ...