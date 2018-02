Raid Traini | Berlusconi | “D’accordo con Salvini | il fascismo è morto”

Macerata - Traini resta in carcere dopo il Raid razzista. Cade l'accusa di omicidio per Il nigeriano fermato per la morte di Pamela : 'Ha avuto una crisi, ho avuto paura e sono fuggito' ha detto il nigeriano al giudice che lo tiene in carcere per occultamento e vilipendio di cadavere

Raid razzista - striscione neofascista a Roma : 'Onore a Luca Traini' - : Un gruppo di estrema destra ha manifestato solidarietà per l'uomo sospettato di "tentata strage con aggravante dell'odio razziale"

'Qui Traini ha comprato la Glock per il Raid razzista di Macerata' : MACERATA - Sette euro e venti centesimi, il prezzo di una strage sfiorata. Tanto sono costati a Luca Traini i trenta proiettili che ha scaricato su bersagli umani con la sua pistola. Sette euro e ...

Raid razzista a Macerata - le dichiarazioni di Traini Video : Luca Traini, il 28enne ex candidato leghista alle elezioni amministrative di Corridonia che il 3 febbraio ha aperto il fuoco contro undici migranti ferendone sei ha rilasciato le prime dichiarazioni spontanee dinnanzi ai carabinieri di Macerata [Video] che gli hanno messo le manette ai polsi. Il giovane avrebbe dichiarato di avere agito per vendicare l'uccisione di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa il cui corpo smembrato è stato rinvenuto ...

Luca Traini - il legale : 'Allarmante la solidarietà dopo il Raid razzista' : "Questa classe politica: destra, sinistra, centro come ha trattato il problema dei migranti? - ha chiesto il legale - Se questo è il risultato, allora Luca è la punta di un iceberg, la più eclatante e ...

Macerata - sparatoria di Luca Traini/ 11 immigrati colpiti nel Raid : “volevo uccidere l’assassino di Pamela” : sparatoria di Luca Traini a Macerata: ultime notizie, 11 migranti colpiti, "volevo uccidere nigeriano killer di Pamela". L'amico del 29enne fascista, "era un buono, ma negli ultimi tempi..".(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 13:55:00 GMT)

Raid razzista Macerata - atteso interrogatorio di garanzia di Traini - : Il 28enne, accusato di strage aggravata da razzismo per aver sparato a persone di colore per le vie di Macerata, è in isolamento nel carcere di Ancona. Il legale potrebbe chiedere la perizia ...

Macerata - Traini confessa e non si pente del Raid xenofobo : 'Volevo ucciderli tutti per vendicare Pamela' ha dichiarato il 28enne che ha ferito 6 migranti. Ora è accusato di strage aggravata da razzismo. Sequestrata una copia del Mein Kampf e una bandiera con ...