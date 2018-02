Quando la scuola salva dalla strada | viaggio dentro al Parco verde di Caivano

Ed Sheeran e gli altri - Quando l’amore nasce sui banchi di scuola : Il primo amore? Se è vero che non si scorda mai, è altrettanto vero che è molto difficile da sposare. Secondo uno studio pubblicato dal Time, sono sempre meno quelli che sposano l‘high-school sweetheart, cioè la ragazza (o ragazzo) dei tempi della scuola. Sostiene la Future Foundation che tra le coppie sposate di mezz’età di oggi, meno di una su sette si è formata durante gli anni scolastici. Vent’anni fa, invece, una coppia su ...

Quando è Carnevale 2018 : date vacanze a scuola - Giovedì e Martedì Grasso : Quando inizia Carnevale? In molti se lo stanno domandando, specie gli studenti, per i quali sono previsti alcuni giorni di vacanza in alcune delle regioni d’Italia. Purtroppo, però, non tutti gli alunni avranno l’opportunità di restare a casa da scuola per qualche giorno. In realtà sono pochi i bambini e i ragazzi che non andranno a lezione. Gli uffici scolastici regionali hanno dato comunicazione al Miur in merito alle date di chiusura degli ...

Contratti statali/ Rinnovo Pa - la critica di Scuola e Vigili Fuoco : a Quando i loro aumenti? (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 29 gennaio: Rinnovo Pa, la critica di Vigili Fuoco e Scuola, a quando i loro aumenti degli stipendi 2018? Le novità, caos al comune di Milano(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 01:04:00 GMT)

La vicenda di Cassino insegna - la scuola riconosce il disagio Quando la famiglia non riesce : E’ fin troppo facile sottolineare l’utilità della presenza dello psicologo nella scuola di fronte a vicende come quella dell’istituto tecnico di Cassino che un servizio di appoggio psicologico ce l’ha. La scuola si conferma il luogo, o meglio la rete di relazioni, a cui fare riferimento se le condizioni familiari non sono ottimali, a cui appoggiarsi quando la famiglia sembra avere pochi strumenti, per incapacità, disattenzione o difficoltà a ...

Smartphone a scuola - bisogna imparare Quando non usarlo : «Il punto non è Smartphone a scuola sì o no, che è una discussione sterile, da bar, ma a chi, come e quando va fatto usare uno Smartphone in ambito scolastico. E vale per tutte le tecnologie». Maria Ranieri insegna tecnologie per l’educazione all’Università di Firenze ed è vicepresidente dell’associazione italiana di educazione ai media e alla comunicazione, anche dai gruppi di studio di cui fa parte sono arrivati gli input che hanno portato ...

Iscrizioni online a scuola da oggi sul sito del Miur : come fare la domanda e Quando scade : Al via oggi le Iscrizioni on line per l'anno scolastico 2018/2019. Le famiglie avranno tempo dalle 8 di oggi alle 20 del 6 febbraio per iscrivere i propri figli alle classi prime delle scuole...

SCUOLA/ Studenti e prof - Quando emerge il "prodigio" dell'io : La lettura e l'incontro con un libro possono generare una nuova esperienza, quella "lotta in cui ogni giorno ognuno di noi è impegnato per conquistare sé". ELISABETTA VALCAMONICA(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Appello anti-competenze, il cortocircuito che fa fuori i giovani, di T. PedrizziSCUOLA/ Leggere ad alta voce in classe, la sorpresa di una bellezza inaspettata, di E. Valcamonica

Scuola - al via le iscrizioni : ecco come si possono fare online e fino a Quando : Tempo di iscrizioni. Da stamattina, 9 gennaio, scatta il periodo per poter registrare sul portale dedicato (www.iscrizioni.istruzione.it) il proprio figlio alla futura Scuola. Mandato definitivamente o quasi (alla Scuola dell’infanzia ci si iscrive ancora alla vecchia maniera) in soffitta il modulo cartaceo anche quest’anno mamme e papà dovranno districarsi tra Spid, password e codici vari che dovrebbero rendere più veloce ed efficiente la ...

Quando le iscrizioni scuola primaria e secondaria online 2018-2019? Link Istruzione e procedura in 2 fasi : Da Quando sarà possibile effettuare le iscrizioni alla scuola primaria di primo e secondo grado e a quella secondaria? Molti genitori italiani sono alle prese con un decisivo cambiamento per i loro bimbi o ragazzi prossimi ad un nuovo ciclo di studi. Chiaro come il punto di riferimento sia il sito Istruzione e la stessa procedura debba essere effettuata online in un periodo di tempo ben preciso. Ma ecco tutti i dettagli del caso. Il primo ...