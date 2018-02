Pyeongchang | arriva la prima medaglia olimpica per la Takanashi

Speed skating - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : nei 1500 metri femminili arriva la rivincita dell’olandese Ireen Wust. Francesca Lollobrigida ottima decima : La rivincita dell’olandese Ireen Wust arriva nei 1500 metri femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: l’olandese, che si era vista sfilare l’oro per soli 8 centesimi nei 3000 metri, vola e vince in 1’54″35, precedendo la nipponica Miho Takagi di 0″20 e la connazionale Marrit Leenstra di 0″91. Beffa per la terza olandese, Lotte van Beek, ai piedi del podio per un solo ...

Su Apple News arriva la sezione dedicata ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang : Apple News mostrerà anche alcuni live streaming curati sempre dalla NBC, insieme a replay completi di specifici eventi. Tutte le clip potranno essere visualizzate all'interno di Apple News.

Pyeongchang 2018 - niente Olimpiadi Invernali su Sky : arriva la conferma di Eurosport : Olimpiadi Invernali Sky, confermata anche da Eurosport la notizia secondo la quale Sky non trasmetterà gli eventi live di PyeongChang 2018. L'articolo PyeongChang 2018, niente Olimpiadi Invernali su Sky: arriva la conferma di Eurosport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Snowboard - Edwin Coratti al bivio della carriera. Pyeongchang arriva nel momento migliore : Ha iniziato la carriera alternando, da giovanissimo, lo Snowboard alpino allo Snowboardcross, ed addirittura allo sci alpino: alla vigilia dei 27 anni, Edwin Coratti si presenta all’appuntamento a cinque cerchi nel miglior momento di forma della carriera, potendo dire la sua per il podio in Corea del Sud. I primi successi sono arrivati nel 2010, ai Mondiali Junior in Nuova Zelanda: oro nel PGS, argento nel PSL, una doppietta da sogno. In ...

Pyeongchang 2018 : arriva il Norovirus - 86 casi - in 1.200 in quarantena : A Rio de Janeiro il problema si chiamava Zika. A PyeongChang è tempo di Norovirus, non particolarmente pericoloso, ma provoca diarrea e vomito forti e improvvisi, associati anche a disturbi ...

Con TIM ed Eurosport i Giochi Olimpici Invernali Pyeongchang 2018 arrivano direttamente su mobile : TIM diventa oggi il primo operatore del settore delle telecomunicazioni col titolo di Official mobile Broadcaster. Grazie alla collaborazione con Eurosport offrirà una serie di contenuti esclusivi per seguire i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018. I clienti mobile avranno a disposizione la sezione TIM nell'app Eurosport, quelli TIMVISION potranno seguire tutto live con Eurosport Player. L'articolo Con TIM ed Eurosport i Giochi Olimpici ...

Olimpiadi Invernali 2018 – L’Italia sta arrivando a Pyeongchang. Oggi gli azzurri di fondo - biathlon e salto - spazio anche a Brignone e Bassino : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si avvicinano a grandi passi: mancano soltanto 3 giorni alle prime gare in Corea del Sud e quattro giorni all’attesissima Cerimonia di Apertura in programma venerdì 9 febbraio. Lo spettacolo sta per iniziare e anche la delegazione azzurra inizia ad arrivare alla spicciolata nelle località che ospiteranno le gare. L’Italia sarà presente alla rassegna a cinque cerchi con ben 121 atleti: si ...

Pyeongchang 2018 - gli atleti della Corea del Nord arrivati al Sud : La delegazione NordCoreana, guidata dal vice ministro dello Sport, salirà a 46 componenti, di cui 22 atleti, quando matureranno i tempi del ricongiungimento, vale a dire a ridosso della cerimonia di ...