Pyeongchang 2018 | Anderson oro nello snowboard | tutte le medaglie del 12 febbraio

Biathlon - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : risposte positive dagli uomini verso le staffette - Dominik Windisch e Lukas Hofer per sognare nella mista : Con sprint e inseguimento ormai in archivio, il primo segmento del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è terminato. Prima di procedere con le prossime gare (inseguimento e mass start prima delle staffette) proviamo a tracciare un piccolo bilancio di quanto fatto vedere dalla squadra maschile, specialmente nell’ottima delle due staffette. nella maschile, i quattro azzurri non partiranno con i favori del pronostico per ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : scatta l’Halpipe maschile. Shaun White grande favorito : Tutto pronto per uno dei momenti più importanti per quanto riguarda gli Stati Uniti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: stanotte scende sulla neve una delle stelle della squadra a stelle e strisce, inizia la gara dell’Halfpipe maschile di Snowboard con le qualificazioni ed il grande favorito è ovviamente Shaun White. Ventinove atleti, due run: come di consueto i primi dodici voleranno in finale, dove si assegneranno le medaglie. Il ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018. Federico Pellegrino sogna il podio nella sprint in tecnica classica. Servirà un’impresa contro Klaebo : Ci proverà domattina Federico Pellegrino a spezzare il dominio di Johannes Hopsfjot Klaebo nella sprint a tecnica classica. L’azzurro gioca “in trasferta” perché la sua tecnica preferita è quella libera ma ha lavorato tanto quest’anno per farsi trovare pronto anche sui binari e l’obiettivo podio è sicuramente alla portata dell’azzurro che però dovrà fare i conti soprattutto con un manipolo di norvegesi indiavolati (la tripletta nella Skiathlon ...

Sci di fondo - Qualificazioni sprint Pyeongchang 2018 : gli orari di partenza e la startlist. Federico Pellegrino pettorale n.16 : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

Salto femminile - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : Maren Lundby vince per distacco davanti a Katharina Althaus e Sara Takanashi : Seconda medaglia d’oro per la Norvegia in questa rassegna olimpica. A conquistarla è la 23enne Maren Lundby nel Salto femminile, al termine di una gara che la vedeva come protagonista annunciata e che ha visto, infatti, un dominio pressoché incontrastato della scandinava. Lundby, dall’alto della sua leadership in Coppa del Mondo, non ha tradito le attese, piazzando due salti da 125.4 e 139.2 punti, risultando nettamente la migliore ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 Pyeongchang / Risultati live - medagliere e programma : salto - oro norvegese! : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 12 febbraio si aggiungono nel medagliere ben otto finali(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 15:52:00 GMT)

Sci di fondo - Qualificazioni sprint Pyeongchang 2018 : gli orari di partenza e la startlist. Federico Pellegrino pettorale n.16 : Federico Pellegrino sarà una delle migliori carte dell’Italia nella giornata di martedì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il valdostano, infatti, è uno dei grandi favoriti nella sprint a tecnica classica: sulle nevi sudcoreane va a caccia della consacrazione. Il Campione del Mondo (ma in tecnica libera) è chiamato a un’autentica impresa: se la dovrà vedere con i migliori in circolazione, il colosso Klaebo ...

Hockey femminile - Olimpiadi Pyeongchang 2018 : Svezia e Svizzera ipotecano il passaggio del turno : Svezia e Svizzera hanno confermato di avere una marcia in più nel gruppo B del torneo di Hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due nazionali hanno praticamente già ipotecato il passaggio ai playoff, dove affronteranno la terza e la quarta del raggruppamento A, quello delle teste di serie. La Svizzera ha avuto più problemi del previsto a liberarsi del Giappone, che si è confermato avversario ostico, ben ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (martedì 13 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : domani martedì 13 febbraio saranno 18 gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri andranno a caccia di medaglie in un giornata davvero fondamentale per i nostri colori: si preannuncia davvero un grande spettacolo, il divertimento è assicurato e speriamo che riescano a regalarci gioie importanti. Occhi puntati in particolar modo su Federico Pellegrino (sprint di sci di fondo) e su Arianna Fontana (500m di short ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : la combinata maschile è a rischio! Possibili spostamenti di orario - si teme la cancellazione : Le ultime notizie provenienti da PyeongChang, dove si stanno disputando le Olimpiadi Invernali 2018, non sono confortanti per quanto riguarda il meteo. Il forte vento ha costretto a rinviare la discesa maschile e il gigante femminile a giovedì 15 febbraio. Questa notte si dovrebbe disputare la combinata riservata agli uomini (ore 03.30 la discesa, ore 07.00 lo slalom) ma sulla pista di Jeongseon sono previste ancora delle folate, anche se di ...

LIVE Salto con gli sci femminile - Olimpiadi Pyeongchang 2018 in DIRETTA : le sorelle Malsiner per la top10. Duello Lundby-Althaus-Takanashi per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Salto con gli sci femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi è in programma la prova dal trampolino piccolo: si assegnano le prime medaglie anche per le ragazze. L’Italia si affida in particolar modo alle sorelle Lara e Manuela Malsiner mentre per le medaglie si infiammerà il Duello tra la favorita Lundby e la Takanashi. OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Salto con gli sci ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : nei 1500 metri femminili arriva la rivincita dell’olandese Ireen Wust. Francesca Lollobrigida ottima decima : La rivincita dell’olandese Ireen Wust arriva nei 1500 metri femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: l’olandese, che si era vista sfilare l’oro per soli 8 centesimi nei 3000 metri, vola e vince in 1’54″35, precedendo la nipponica Miho Takagi di 0″20 e la connazionale Marrit Leenstra di 0″91. Beffa per la terza olandese, Lotte van Beek, ai piedi del podio per un solo ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : gli azzurri della combinata - tra fortuna e coraggio - a caccia di una medaglia : Il vento finora è il grande protagonista delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, almeno per quanto riguarda lo sci alpino. Un programma completamente rivoluzionato a causa delle avverse condizioni climatiche e una situazione che si spera possa migliorare nei prossimi giorni. Domani dovrebbe esserci la combinata, ma il connazionale è assolutamente d’obbligo, visto che sono previste ancora forti raffiche di vento (intensità comunque ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 - il programma di domani (martedì 13 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani martedì 13 febbraio sarà una giornata campale alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero di fuoco con otto titoli in palio e tanto divertimento assicurato. Sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud scenderanno davvero tanti Campioni pronti a sfidarsi per conquistare le tanto ambite medaglie: sarà una vera e propria battaglia campale per Tutti. Spiccano la combinata alpina maschile: dopo i rinvii ...