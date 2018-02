“Potevate salvarla | non l’avete fatto” La morte di una figlia a soli 17 anni

caffeinamagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Unaorribile, una famiglia distrutta per sempre dal tragico gesto di una ragazzina di17, Charlotte Guy, trovata senza vita a Wigan in Inghilterra. A spingerla al suicidio un errore commesso attraverso i social: la giovane, fidanzata, aveva erroneamente rivelato con un messaggio inviato su Snapchat di aver tradito il suo ragazzo. La vergogna era stata tale che lei, sentendo di non potersi mai perdonare quell’infedeltà, aveva deciso di farla finita. Una tragedia che per la prima volta la madre, Debbie, ha deciso di affrontare, rivelando sulle pagine di Metro i suoi pensieri dopo l’accaduto e mettendosi a nudo: “So che niente sarà mai più come prima – ha detto attraverso le pagine della testata britca – E non riesco a non pensare che avremmo potuto evitare tutto questo. Miasoffriva già di insicurezza e depressione dopo ...