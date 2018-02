PosteMobile Creami WOWx2 | per San Valentino 1000 credit per minuti e SMS e 10 GB di

PosteMobile proroga Creami Wow 5GB fino al 18 febbraio : PosteMobile prova ad attrarre nuovi clienti prorogando PosteMobile Creami Wow 5GB fino al 18 febbraio 2018, in modo che chi volesse attivarla ha tempo per decidere. L'articolo PosteMobile proroga Creami Wow 5GB fino al 18 febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

PosteMobile torna ad offrire CREAMI WOW 10 GB e sconta l'opzione dati Mobile 10 GB : PosteMobile torna a stuzzicare i clienti degli altri operatori con il piano CREAMI WOW 10 GB. Oltre ai 10 GB di traffico dati, a 12 euro ogni 4 settimane PosteMobile offre ben 1000 credit da utilizzare come meglio si crede. Se ciò non bastasse, l'operatore mette in sconto anche dell'altro: l'opzione Mobile 10 GB, ora disponibile a 9 euro al mese, ma soltanto se attivata online.

PosteMobile : l'offerta "Creami Revolution" attivabile fino al 23 gennaio : L'offerta PosteMobile Creami Revolution, che si caratterizza per flessibilità e personalizzazione perché consente di scegliere quanto e ogni quanto pagare, resterà attivabile fino al 23 gennaio. Interessante...o forse no?