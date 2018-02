Post Macerata | impastare il bene di tutti

'Mi danno del fascista - ma io volevo solo proteggere la città'. Parla all'HuffPost il sindaco di Macerata : Ho sentito la vicinanza non solo politica ma anche umana che non è così scontata. Il punto centrale di tutto il ragionamento quello che sente il sindaco e qui siamo davvero in una situazione ...

"Mi danno del fascista - ma io volevo solo proteggere la città". Parla all'HuffPost il sindaco di Macerata : Il sindaco Romano Carancini scende le scale del Comune di Macerata. La riunione con i rappresentanti delle associazioni locali, compresi quelli del Pd, dell'Anpi e dell'Arci, è appena terminata ed è stato deciso che il 18 febbraio si andrà in piazza contro il razzismo. Eppure era stato proprio il primo cittadino del Pd a chiedere di non manifestare: "Il mio - sottolinea con l'Huffpost - non era un appello politico, ma di ...

Macerata - Mauro (Huffington Post) vs Marattin : “Pd? Non aderire alla manifestazione antifascista è surreale” : Botta e risposta vivace a Omnibus (La7) tra la giornalista dell’Huffington Post, Angela Mauro, e Luigi Marattin, esponente del Pd e consigliere economico di Palazzo Chigi. Il dibattito verte sulla mancata adesione del Pd, seguito da Anpi, Arci e Cgil, alla manifestazione antifascista che si terrà domani a Macerata, dopo l’atto di matrice fascista compiuto da Luca Traini. Marattin assicura che in futuro ci sarà una ...

Macerata - la seconda autopsia non dà risPoste. Ancora incerte le cause della morte di Pamela : Il procuratore Giovanni Giorgio: "A dire dei medici legali, il corpo è stato sezionato in modo apparentemente scientifico". Al secondo indagato, Desmond Lucky,...

Sparatoria a Macerata - il colonnello dei carabinieri : 'Voleva uccidere - disPosti rinforzi per la città' : Spari, urla, sangue, inseguimenti. Sembrava un attentato e come un attentato si è agito per catturare il killer degli immigrati di colore. Due ore e mezzo di terrore per la piccola città di Macerata ...

Il grido amaro di Romano Carancini - sindaco di Macerata - ad HuffPost : "Chi era razzista si arma - chi non lo era lo sta diventando" : "Ci hanno messo duramente alla prova, colpito e ferito". Il sindaco di Macerata, Romano Carancini del Pd, è scioccato. Si trova proprio in piazza della Vittoria, dove ieri è stato arrestato Luca Traini mentre faceva il saluto fascista avvolto in una bandiera tricolore, in mezzo ai fasci littori del monumento in onore della grande Guerra, dopo aver colpito all'impazzata immigrati incrociati lungo la strada e aver sparato contro la ...

Macerata - è di Pamela Mastropietro il cadavere nelle valigie : un fermo - trovati vestiti e sangue della vittima Sogni da estetista e Post sulle droghe : Fermato un ragazzo nigeriano: poche ore prima del ritrovamento del cadavere è stato ripreso dalle telecamere di una farmacia in compagnia della vittima. La ragazza si era allontanata da una comunità di recupero di cui era ospite nelle Marche