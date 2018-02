Ponte Messina | ingegneri divisi | da cattedrale nel deserto a svolta per Italia 5

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – “Da solo il Ponte sullo Stretto sarebbe come la cattedrale nel deserto”. Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo, amplia i termini del ragionamento. E nei giorni in cui il Ponte che dovrebbe collegare la Sicilia al resto d’Italia è tornato d’attualità rilanciato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e, prima di lui, dal ...

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia (4) : (AdnKronos) - C’è poi il tema dell’impatto ambientale. "Naturalmente è un’opera gigantesca, imponente, che modifica completamente lo skyline dello Stretto - ammette Di Paola -, ma bisogna accettare la modernità. Hanno fatto ponti sospesi dappertutto. Ha un impatto visivo, certo, ma queste sono opere

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia (3) : (AdnKronos) - Per il professore dell’Università di Messina non ci sono dubbi. "Il Ponte è un’opera fondamentale per lo sviluppo della Sicilia, che è un’isola ricca, ma troppo isolata. Messina, poi, è un’isola nell’isola: è una città emarginata, depressa, con i giovani in fuga". Basti pensare alle ri

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia (2) : (AdnKronos) - Una tesi che non convince, però, più di tanto, Giuseppe Muscolino, professore ordinario di Scienza delle costruzioni all’Università di Messina, che per anni ha lavorato al progetto facendo parte anche del Comitato scientifico della società Stretto di Messina. "Senza il Ponte le infrast

Ponte Messina : Grasso - serve solo a fare guadagnare qualche multinazionale : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Noi non lo vogliamo il Ponte sullo Stretto di Messina, ma che ce ne facciamo di un Ponte che serve solo a fare guadagnare qualche multinazionale, o a qualcun altro che cerca di avere consensi. Forse qualche impresa potrà avere dei vantaggi, magari si è accaparrato il

Ponte Messina : Navarra (Pd) - opera importante ma bisogna guardare oltre : Palemro, 8 feb. (AdnKronos) - "Ho sempre affermato l’importanza della realizzazione del Ponte per lo sviluppo del nostro territorio, ma abbiamo anche il dovere di riuscire ad immaginare una Messina al di là del Ponte". Così Pietro Navarra, candidato alla Camera per il Partito Democratico nel collegi

Ponte Messina : Ance Sicilia - non basta - nell'Isola diritto a mobilità negato : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Il Ponte sullo Stretto, ma non solo. Perché la Sicilia ha "un enorme problema di mobilità". La mega infrastruttura che dovrebbe collegare Messina a Reggio Calabria e che per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è "la prima cosa da fare" per far fronte al "disas

Ponte Messina : Ance Sicilia - non basta - nell'Isola diritto a mobilità negato (2) : (AdnKronos) - Un handicap che si mantiene intatto per le aziende. "Quelle del resto del Paese sono avvantaggiate rispetto alle nostre perché le loro merci hanno a portata di mano gli snodi intermodali che per noi, invece, distano anche oltre un'intera giornata di viaggio - puntualizza -. Tra l'altro

Ponte Messina : Uggé - bene Berlusconi - è una priorità : Il pressapochismo e la polemica politica non dovrebbero appartenere ai temi di politica dei trasporti che non è di destra né di sinistra ma un esigenza dell'economia di un Paese, soprattutto come il ...

Ponte Messina : Conftrasporto - bene Berlusconi - opera è priorità : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - "bene Berlusconi sul Ponte sullo stretto di Messina". Così il presidente di Conftrasporto e vice presidente di Confcommercio Paolo Uggè, da sempre sostenitore di un’opera che "offre opportunità a un popolo di cinque milioni di persone", commenta le parole del leader di

Ponte Messina : Pagano (Lega) - strategico ma serve piano infrastrutture : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Il Ponte sullo Stretto sì, ma serve contestualmente intervenire su ferrovie, porti, strade, viadotti e autostrade che in Sicilia sono in condizioni disumane. Il Ponte è un'opera strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia, soprattutto in una visione di a

Ponte Messina : Campanella (Mdp) - politici come Maria Antonietta : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Ogni volta che a ridosso delle elezioni leggo che in Sicilia si parla di costruire il Ponte sullo Stretto di Messina mi chiedo se si sono accorti che non abbiamo né buone strade né tantomeno ferrovie". Così il senatore di Mdp Francesco Campanella commenta le dichiarazi

Ponte Messina : Cancelleri (M5S) - solita balla elettorale - alla Sicilia serve normalità (2) : (AdnKronos) - "Le priorità, caro Berlusconi, le sceglieranno i Siciliani e per questo - conclude Cancelleri - chiedo a tutti quelli che vogliono cambiate le sorti di questa terra di unirsi a noi. Alle regionali abbiamo raggiunto il 35%, adesso vorrei che in Sicilia si raggiungesse il 40% con un mili