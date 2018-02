Pomeriggio Cinque | giallo di Arezzo | Teddy ammette di aver incontrato Susy

Pomeriggio Cinque - giallo di Arezzo : 'Mio figlio conosceva appena quella donna' : ancora irrisolto il giallo di Susy Paci , la 49enne di Sabbiano , in provincia di Arezzo, scomparsa da casa il 23 gennaio scorso. L'ultimo ad averla vista è stato Teddy, un 45enne di Napoli con cui la ...

Pomeriggio Cinque : Francesco Monte presto ospite in studio? : Francesco Monte ritorna a Pomeriggio 5? L’indiscrezione Francesco Monte è ufficialmente tornato in Italia. A confermare la notizia, ci ha pensato il settimanale Spy, pubblicando in anteprima alcuni scatti che lo ritraggono in compagnia di suo padre per la strade di Milano. Come ormai noto, il tronista di Maria De Filippi non prenderà parte alla prossima diretta dell’Isola dei Famosi, il reality show che lo ha visto nel ruolo di ...

Lory Del Santo criticata dal padre di Marco Ferri a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: il padre di Marco Ferri contesta Lory Del Santo E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma, Barbara d’Urso ha parlato di ciò che è successo ieri sera all’Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti invitati dalla conduttrice a parlare del reality vip condotto da Alessia Marcuzzi, tra i quali Mercedesz Henger, il direttore del magazine di gossip Novella 2000 Roberto Alessi, ...

Il programma condotto da Caterina Balivo non tratta certo di notizie legate alla cronaca e all'attualità. La trasmissione di successo di Barbara d'Urso , dopo tutto, è sotto testata giornalistica.

Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso insegue Detto Fatto? : Barbara d’Urso si ispira a Detto Fatto per Pomeriggio 5? Ultimamente Barbara d’Urso ha leggermente modificato il talk di Pomeriggio Cinque dedicato ai personaggi più amati del piccolo schermo. Molti tutorial sono stati introdotti nell’ultima parte del programma, tutorial realizzati da alcuni personaggi che prima di approdare a Mediaset erano ospiti di Caterina Balivo su Rai 2. Alcuni utenti della rete hanno notato che il ...

Pomeriggio Cinque Sylvie Lubamba ecco come rubavo i soldi : L’ex showgirl Sylvie Lubamba è stata ospite a “Pomeriggio 5” e parla per la prima volta, dopo tre anni e mezzo di carcere, e tornata in libertà il giorno di Natale. La donna è stata arrestata nel 2014 per uso indebito di carte di credito e oggi dice di essere cambiata e di aver scoperto il dono della fede. Ha anche incontrato Papa Francesco. Nel salotto di Barbara D’Urso sottolinea di essere stata condannata a sette anni ...

Un uomo mascherato a Pomeriggio Cinque - ora Barbara D'Urso spiega cosa è successo : Nella puntata di lunedì 15 gennaio di Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso è stata costretta a dare la pubblicità perché un uomo mascherato ha cercato di interrompere la trasmissione.Così, al termine della puntata di ieri, la conduttrice ha voluto tranquillizzare i telespettatori e ha chiarito cosa è successo nella puntata del 15 gennaio. "Volevo rassicurarvi - ha concluso Barbara D'Urso - perché tutti i più importanti siti ...

Pomeriggio Cinque : uomo mascherato irrompe in studio. Barbara D’Urso sospende la diretta – Video : Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque “C’è un problema in studio, è entrata una persona“. Ad interrompere improvvisamente la diretta è stata la stessa Barbara D’Urso, allarmata da quanto stava accadendo a pochi metri da lei. Durante la puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nello studio del programma di Canale5, forse con l’intenzione di inscenare una protesta: la ...

Patrizia Pellegrino smascherata da Signoretti a Pomeriggio Cinque: a ogni loro incontro, avrebbe chiamato i paparazzi per immortalare il momento sulle riviste dedicate al mondo del gossip. Ovviamente, la notizia è stata prontamente smentita da Patrizia, che ora si

Ludovica Valli ha trovato l'amore? La risposta a Pomeriggio Cinque: Da circa due anni Barbara d'Urso preferisce dedicare molto più tempo al gossip e al talk show goliardico rispetto alla cronaca nera che una volta imperversava liberamente all'interno del programma

LEVANTE VS ARISA/ Video lite su Instagram ma è uno scherzo : la frecciata di Pomeriggio Cinque : LEVANTE contro ARISA: Video. “Perché mi copi?”. La replica: “Non fare la str...a. Questo è girl power?”. Tutti i dettagli della faida scoppiata sui social tra le due cantanti(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 23:57:00 GMT)