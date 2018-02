Pochettino | La Juve è un esempio da seguire | non c' è confronto con noi

Champions : Pochettino "Juve eccezionale" : TORINO, 12 FEB - "La Juventus è una società di primo livello, non possiamo confrontarci con loro come struttura. Ma domani in campo daremo il massimo". Parole del tecnico del Tottenham, Pochettino, ...

Juventus-Tottenham - alla scoperta delle origini piemontesi di Pochettino : Sky Sport con Francesco Cosatti e l'operatore Sandro D'Amato sono andati alla scoperta delle sue origini, alla ricerca dei documenti originali che certificano il suo albero genealogico. E per ...

Pochettino e le voci su Kane : “spero faccia come Totti e non come Zidane alla Juve” : Meglio un Harry Kane alla Francesco Totti che alla Philippe Coutinho. Se lo augura Mauricio Pochettino, rimasto spiazzato come molti dal trasferimento del brasiliano al Barcellona per 160 milioni di euro. “Penso che questo la dica lunga su come va il calcio oggi, su quanto sia difficile per un club trattenere il suo giocatore migliore – l’analisi del tecnico del Tottenham – Il Liverpool e’ uno dei migliori club di ...

Juve - senti Pochettino : “Io come Allegri. Ecco cosa penso di Dybala e Higuain. Kane il nostro Totti” : La Juventus affronterà il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League, andata all’Allianz Stadium e ritorno a Wembley. In vista del doppio confronto con i bianconeri, il tecnico degli ‘Spurs’, Mauricio Pochettino, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “cosa ho pensato al sorteggio? Finalmente vedo la terra delle mie origini. Sono venuto in Italia diverse volte, ...