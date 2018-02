PlayStation 4 | aggiornamento 5 50 - prova

eurogamer

(Di lunedì 12 febbraio 2018) In questi giorni abbiamo avuto modo dire la versione beta del nuovoper4, classificato come 5.50 e dal nome in codice di KEIJI. Se vi siete iscritti e siete stati selezionati, avete già potuto dare un'occhiata alle nuove aggiunte al menù principale, alla libreria, alla migliorata protezione per minori e a tanti altri piccoli cambiamenti. Sono infatti numerosi e differenti gli elementi cambiati. Se invece non avete avuto la fortuna di essere stati selezionali, non temete: noi di Eurogamer.it siamo qui a spiegarvi tutte le novità!Si parte dalla feature più interessante per quanto riguarda noi hardcore gamer, che pretendiamo la massima qualità da ogni gioco. Il supersampling entra a far parte delle opzioni presenti in "output video" se possedete una PS4 Pro. Ne abbiamo appena parlato nel Digital Foundry ma chi non volesse leggersi l'intero articolo, sappia ...