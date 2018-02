Pioggia di acquisti su Hermes

Pioggia di acquisti su Ametek : Protagonista Ametek , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,73%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ametek evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Pioggia di acquisti su doBank : Grande giornata per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,05%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB ...

Pioggia di acquisti su Jacobs Engineering : Grande giornata per Jacobs Engineering , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,59%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Jacobs Engineering mantiene ...

Pioggia di acquisti su FILA : Vigoroso rialzo per il principale produttore di matite , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,71%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Pioggia di acquisti su Fincantieri : Effervescente il principale complesso cantieristico al mondo , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,55%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

Pioggia di acquisti su Gima Tt : Seduta decisamente positiva per Gima Tt , che tratta in rialzo del 3,71%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Pioggia di acquisti su Piazza Affari e le altre Borse europee. FCA da record : Un exploit del mercato del lavoro americano potrebbe portare la Federal Reserve ad attuare una politica monetaria più restrittiva, cosa che, come noto, non è ben vista dagli operatori. Dal fronte ...

Pioggia di acquisti su Siemens : Vigoroso rialzo per la compagnia elettronica tedesca , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,51%. Comparando l'andamento del titolo con il DAX30 , su base ...

Pioggia di acquisti su Mallinckrodt : Effervescente Mallinckrodt , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,05%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Mallinckrodt mantiene ...

Pioggia di acquisti su Scana : Ottima performance per Scana , che scambia in rialzo del 3,71%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scana , ...

Pioggia di acquisti su Ralph Lauren : Seduta decisamente positiva per la maison statunitense , che tratta in rialzo del 2,28%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ralph Lauren più ...

Pioggia di acquisti su Anadarko Petroleum : Vigoroso rialzo per Anadarko Petroleum , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,10%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anadarko Petroleum ...

Pioggia di acquisti su Poste Italiane : Brillante rialzo per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,62%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...