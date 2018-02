Piersanti Mattarella | la “verità “ del processo Andreotti e le elezioni in Sicilia

huffingtonpost

: RT @dawac72: Io non accetto da nessuno una lezione morale,tantomeno dai - ilCarando : RT @dawac72: Io non accetto da nessuno una lezione morale,tantomeno dai - IesuAnna : RT @dawac72: Io non accetto da nessuno una lezione morale,tantomeno dai - giampietrogiova : RT @dawac72: Io non accetto da nessuno una lezione morale,tantomeno dai -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) "Assolto! Assolto! Assolto!". Parole urlate a piena gola in un telefonino, sottolineate con un energico pugno sul tavolo, in mezzo a una folla di microfoni e telecamere, da un avvocato in toga raggiante di felicità. Fu quel fermo-immagine a rendere per sempre impressa nella memoria del grande pubblico Giulia Bongiorno, toga di grido, palermitana, che dopo le prossime(in cui correrà capolista della Lega nel collegio plurinominale del Senato dellaoccidentale, mentre Matteo Salvini guiderà le liste nei 4 colleghi2), potrebbe essere un futuribile Guardasigilli, come ha detto lo stesso leader leghista, il quale ha dichiarato: "Bongiorno ministro della Giustizia? La farei domani mattina".Quel grido, "assolto, assolto, assolto" nell'atto di comunicare al suo cliente l'esito di un, è rimasto famoso perché il "suo" cliente, ...