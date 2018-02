Piazza Affari chiude di buonumore insieme all'Europa : Tutte positive in chiusura di giornata, le principali Borse del Vecchio Continente , con Piazza Affari che si allinea al buonumore degli eurolistini. Nel frattempo, dall'altra parte dell'oceano, anche ...

Fiat Chrysler corre sul circuito di Piazza Affari : Teleborsa, - Seduta decisamente positiva per Fiat Chrysler , che tratta in rialzo del 2,65% sovraperformando un settore che si presenta nel complesso positivo. In marcia anche Exor con un balzo del 2,...

Europa in rialzo. Piazza Affari si allinea : Teleborsa, - Avvio di settimana in rialzo per Piazza Affari e le altre Borse europee con gli investitori che provano a lasciarsi alle spalle le forti turbolenze della scorsa settimana . Pochi gli ...

Piazza Affari : in forte denaro Fidia : Grande giornata per Fidia , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,58%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di ...

A Piazza Affari corre Falck Renewables : Vigoroso rialzo per la società attiva nella green economy , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,91%. L'andamento di Falck Renewables nella settimana, rispetto ...

Un'altra seduta di vendite per Piazza Affari - -1 - 3% - - sale Unipol : Milano, 9 feb. , askanews, Non si placa la pressione su Piazza Affari e sulle Borse europee. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha perso l'1,33% a 22.166 punti, accelerando le vendite sul finale di ...

Vola a Piazza Affari Ratti : Ottima performance per la big italiana del tessile , che scambia in rialzo del 2,56%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Crolla a Piazza Affari El.En : Pressione su El.En , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,06%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Borse europee in rosso. Giù anche Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , dopo il crollo di Wall Street sui timori di shutdown. Male anche le Borse asiatiche. Nessuna variazione ...

Piazza Affari apre in negativo : primo Ftse Mib a -0 - 58% : Avvio leggermente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,58%, l'Ftse All-Share un calo dello 0,57%. Dopo lo scivolone di giovedì, avvio senza crolli per i ...

Piazza Affari a picco - -2 - 26% - - Unicredit in controtendenza : Milano, 8 feb. , askanews, Torna la pressione sui listini europei dove resta alta la volatilità. Dopo la boccata d'ossigeno di ieri, le Borse del Vecchio Continente sono tornate ad accusare pesanti ...