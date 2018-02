Piacenza : Donazzan (Fi) - solidarietà all’Arma dei carabinieri : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) – ‘Quanto accaduto sabato al brigadiere capo Luca Belvedere mi ha lasciato esterrefatta ed indignata. Quell’immagine, che oggi campeggia sui maggiori media nazionali e sulla rete, sconvolge profondamente, sia per l’uomo solo contro il branco, sia per il carabiniere offeso nella sua divisa. All’uomo chiedo che sopraggiungano, attraverso voi, tutta la mia personale solidarietà e affetto; ...

Piacenza : Donazzan (Fi) - solidarietà all’Arma dei carabinieri (2) : (AdnKronos) – “Prima di tutto venite voi, la vostra incolumità, l’onore della vostra divisa. Se perdete la fiducia in questo principio allora tutto sarà possibile. Come accaduto sabato a Piacenza. Torniamo ai fondamentali, tutti. Sono persuasa che la debolezza, che si trasforma in soccombenza, sia il vero pericolo. Sono altresì convinta che a fronte di una ingiustizia, il sentimento più comune, anche se silente o apparentemente ...