Petrolio - l'OPEC alza le stime su domanda e offerta : Teleborsa, - Il miglioramento dell'economia aumenterà la richiesta di greggio nell'anno in corso. Ne è convinta l' OPEC che, nel consueto Rapporto mensile sul mercato del Petrolio, ha alzato leggermente le stime sulla domanda globale ...

Petrolio - Riyad : "I non-Opec collaborino" : 9.00 L'Arabia Saudita,primo esportatore mondiale di 'oro nero',ha chiesto un "quadro di cooperazione" a lungo termine tra l'Opec e i Paesi che non fanno parte del cartello petrolifero per sostenere il prezzo del Petrolio. Parlando alla stampa in vista di un incontro ministeriale Opec/non a Muscat, il ministro saudita dell'energia Khaled Al Faleh ha dichiarato: "Non dobbiamo limitare i nostri sforzi (alle quote di produzione) nel 2018. Dobbiamo ...

Usa alla guerra del Petrolio A rischio l'equilibrio Opec : Con lo shale oil la produzione americana batte quella dell'Arabia Saudita Non solo gli Stati Uniti quest'anno scavalcheranno l'Arabia Saudita diventando il secondo più importante produttore di ...

Petrolio - prezzi stabili. Focus sull'OPEC : (Teleborsa) - Quotazioni del Petrolio deboli in attesa che l'OPEC pubblichi il rapporto mensile sul mercato dell'oro nero. Il più vicino contratto sul Light Crude statunitense scambia a 64,02 dollari ...

Iran - Trump e Opec : i pezzi sullo scacchiere del Petrolio - che sale ai massimi da tre anni : MILANO - Oltre ai mercati azionari , anche il petrolio sta conoscendo una fase di corsa che ha proiettato le quotazioni dell'oro nero ai massimi degli ultimi tre anni. I picchi sono stati aggiornati ...

Petrolio in corsa dopo l'accordo OPEC sulla produzione : (Teleborsa) - Il via libera dell'OPEC al prolungamento dei tagli alla produzione dà linfa alle quotazioni del greggio. In questo momento i futures sul West Texas Intermediate (WTI) stanno guadagnando ...

Benzina - aumenti sotto l'albero Ma opportunità sui mercati Petrolio - cosa cambia con i tagli Opec : Petrolio stabile dopo che l’Opec ha raggiunto l’accordo che estende a fine 2018, ampliando l’impegno anche a Libia e Nigeria, i tetti alla produzione petrolifera. Anche la Russia è d’accordo, così le scorte dovrebbero ulteriormente ridursi e i prezzi salire. Per gli automobilisti italiani, che già hanno goduto solo in parte del calo delle quotazioni di questi ultimi cinque anni, rischiano di essere dolori: per limitare i danni si può provare a ...

Opec - accordo di massima su proroga tagli offerta Petrolio a 2018 : Roma, 30 nov. (askanews) I delegati dell'Opec hanno raggiunto un accordo di massima sulla proroga al 2018 della manovra di restrizione all'offerta di petrolio con cui da mesi stanno sostenendo i ...

Petrolio - l'OPEC trova coesione per estendere tagli a tutto il 2018 : (Teleborsa) - I membri dell'OPEC riunitisi oggi a Vienna sono compatti nell'estendere i tagli alla produzione a tutto il 2018. Si tratta di una estensione di nove mesi dell'attuale accordo, che scadrà ...

L’Opec trova l’accordo : tagli produttivi estesi a tutto il 2018.?Balzo del Petrolio : A Vienna i ministri dell'Organizzazione sono compatti nel sostenere la necessità di una proroga per nove mesi e stanno ora discutendo con la Russia e gli altri Paesi della coalizione una soluzione che possa soddisfare tutti...

