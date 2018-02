Personale Ata | nuove figure professionali all' orizzonte | ecco quali

Scuola - firmato il rinnovo del contratto per docenti e Personale ATA : Dopo diverse ore di trattative è arrivata la firma del rinnovo contratto della Scuola. Il rinnovo interessa più di un milione di lavoratori tra docenti e personale Ata, comprendendo anche gli addetti dell’università e della ricerca. Da segnalare che solo alcuni sindacati, Doc Cgil, Cisl e Uil Scuola, hanno deciso di firmare l’accordo. Vediamo quali sono le novità del rinnovo. Aumento della busta paga Previsti aumenti in busta paga, ...

Contratto nazionale Scuola : a quanto ammontano gli aumenti per Personale Ata e docenti : Nove anni dopo, arriva la firma tanto attesa: il governo ha ufficializzato il rinnovo dei contratti per un milione di addetti ai lavori, tra personale Ata e docenti. Come per gli statali, la misura è ...

Personale Ata : si guadagnerà di più - ecco perché e i dettagli per profilo Video : Dopo le notizie relative ai dati dei pensionamenti #ATA, ci sono altre importanti novita' riguardanti il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario [Video], oggi 9 febbraio 2018: è stato infatti firmato il nuovo contratto scuola che prevede gli aumenti stipendiali. Da tempo si aspettava la notizia e oggi arriva la conferma: 100 milioni di euro andranno negli stipendi. Di to i dettagli sugli aumenti per profilo Ata AA, AT, CS, DSGA, IF, GA, ...

Personale Ata - a breve scadenza domande part-time : data e a chi si rivolge Video : Il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole [Video] può procedere a breve con la presentazione delle domande part-time, per l'anno scolastico 2018/2019. Le domande dovranno essere indirizzate alla direzione scolastica regionale e saranno valide a partire dal prossimo anno scolastico 2018/2019. Di to i dettagli sulla data di scadenza, a chi si rivolge nello specifico e quanti tipi di part-time si possono presentare. scadenza ...

Personale Ata - caricamento domande : chi potrà compilare il modello D3 Video : Come detto in precedenza, la data del modello D3 per completare la domanda #ATA 2017 è prevista per marzo. Collegandosi su istanze online del sito #Miur, i candidati alla terza fascia Ata potranno scegliere le 30 scuole. Si ricorda che la data ufficiale sara' resa nota dal Miur tramite avviso e ci sara' per tutti il tempo necessario per poter scegliere i 30 istituti [Video]; mentre alcuni gia' si saranno fatti un'idea precisa su quali scuole ...

Spari Macerata - Traini : azione Personale : 12.57 Luca Traini, arrestato dopo gli Spari e il ferimento in strada di 6 persone a Macerata, ai Carabinieri che lo avevano fermato ha detto di avere agito per una "azione personale", "sconvolto dalle modalità brutali con le quali è stata uccisa Pamela". In un primo momento, ha spiegato il procuratore Giorgio, Traini ha pensato di uccidere il fermato Oseghale in Tribunale, poi avrebbe cambiato idea, sparando contro ogni persona di colore ...

Personale Ata - arriva la data del modello D3 : ecco quando e per chi Video : Mesi e mesi di attesa per il modello D3 [Video], che permette la scelta delle 30 scuole con cui si può completare la domanda di terza fascia #ATA, per il triennio 2018/2021. Finalmente si iniziano ad avere notizie concrete sulla chiusura del caricamento da parte delle segreterie delle domande Ata e perciò sul modello D3. Vediamo quali sono le ultime notizie relative al modello D3 per il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Termine ...

Personale Ata : novità su graduatorie - segreterie e controlli al 31/01 : Eccoci con un nuovo articolo riguardante il Personale ATA e le recenti novità riguardanti le graduatorie inerenti. Ultimamente abbiamo assistito ad un blocco che si protrae da qualche mese fino ad oggi circa il riconoscimento dei nuovi iscritti od il rinnovo all’interno delle graduatorie di terza fascia e non. Come leggiamo da Orizzonte Scuola, il […] L'articolo Personale ATA: novità su graduatorie, segreterie e controlli al 31/01 ...

Personale Ata : sarà boom di nuovi assunti da settembre 2018 Video : Le domande di pensionamento, la cui scadenza era fissata per il 20 dicembre 2017, tra docenti e Personale #ATA sono state oltre 35 mila, è quanto emerge dai primi prospetti ancora provvisori del #Miur. Si potrebbe quasi pensare a una fuga di massa dalle scuole. Ma perché tante domande di uscita, a cui andranno aggiunte anche quelle di accesso all'Ape social? Circa 8 mila posti del Personale Ata si libereranno e quindi da settembre 2018 ci sara' ...

Personale Ata - modello D3 : quando scegliere le 30 scuole Video : Si attende l'uscita del modello D3, con cui si chiude la domanda di terza fascia #ATA, che permette l'accesso o la conferma in graduatoria, valida a partire da settembre 2018 fino al 2021. Si ricorda, infatti, che le graduatorie del triennio precedente sono state prorogate, tramite decreto numero 947 dello scorso dicembre. A tratti l'attesa per la scelta delle 30 scuole appare inspiegabile e ci si chiede le ragioni per tale ritardo. Le risposte ...

Pd : Catania (Sc) - scelta Orlando è Personale - noi non lo seguiamo : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "L’adesione di Leoluca Orlando al Partito Democratico è una scelta personale, non è un problema nostro e noi non lo seguiremo. Siamo del parere che il Pd abbia contribuito a determinare la crisi populista che rischia di travolgere il Paese ed infatti continuiamo a lavo

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere : Quagliarella - tripletta e record Personale (21^ giornata) : CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, Capocannoniere: continua la grande sfida tra Ciro Immobile e Mauro Icardi. Il bomber della Lazio si fa male e non avanza, tripletta e record per Quagliarella(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:29:00 GMT)

Personale Ata : province e profili con più opportunità per le assunzioni 2018 Video : 2 Come si è detto in precedenza, le domande di pensionamento, il cui termine scadeva il 20 dicembre scorso, sono state presentate da un gran numero di Personale #ATA, dunque in deciso aumento rispetto allo scorso anno, generando così la possibilita' di nuovi posti disponibili [Video] per tutti gli aspiranti Ata. In totale le domande di pensionamento presentate dal Personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono state 7.936 si ...

Personale Ata : province e profili con più opportunità per le assunzioni 2018 : Come si è detto in precedenza, le domande di pensionamento, il cui termine scadeva il 20 dicembre scorso, sono state presentate da un gran numero di Personale Ata, dunque in deciso aumento rispetto allo scorso anno, generando così la possibilità di nuovi posti disponibili per tutti gli aspiranti Ata. In totale le domande di pensionamento presentate dal Personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono state 7.936 (si ricorda che per ora si ...