Perché L' Isola dei Famosi 2018 non va in onda Oggi 12 febbraio | la controprogrammazione

L'Isola dei Famosi 2018/ Oggi - 12 febbraio - non va in onda : ecco Perché : L'Isola dei Famosi 2018 questa sera non sarà in tv ma la nuova diretta slitterà a domani. I problemi tecnici non sono alla base di questa scelta dovuta soprattutto alla proposta di Rai1(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 rinviata : ecco Perché : L'Isola dei Famosi 2018 è stata rinviata e non va in onda più il lunedì. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi non va più in onda di lunedì a partire da stasera, lunedì 12 febbraio 2018. La prima serata delL'Isola infatti ha subito un cambiamento nel palinsesto di Canale 5 ed è stata posticipata al martedì. Intanto proprio l'ammiraglia Mediaset si prepara a tornare con il proprio palinsesto originale dopo i cambiamenti apportati per non ...

Chiara Nasti : 'L'Isola? Non mi sono pentita di averla abbandonata - ecco Perché l'ho fatto' : Chiara Nasti ha abbandonato l'Isola dei Famosi volontariamente dopo soli sei giorni e per regolamento non può andare in studio, ma ha avuto la possibilità di rispondere alle domande di Silvia Toffanin ...

Isola dei Famosi - parla l'ex di Paola di Benedetto : "Perché mi hai fatto questo?" : Ora che Francesco Monte non è più un concorrente dell' Isola dei Famosi , il suo rapporto con Paola Di Benedetto ha subito un brusco arresto. Per froza di cose, i due - se vorranno - dovranno ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte dà forfait ad Alessia Marcuzzi : ecco perche` non andra` in studio : FUNWEEK - Con un lungo messaggio postato sul suo account Instagram ufficiale, Francesco Monte ha voluto spiegare il motivo che lo ha portato a dire no ad Alessia Marcuzzi. L'ex tronista ha difatti ...

Isola - Francesco Monte declina l'invito di Alessia Marcuzzi : il Perché in un post : Francesco Monte è ormai tornato in Italia. Dopo aver spiegato sui social e durante la prima serata de L'Isola dei Famos i i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il reality per potersi tutelare ...

Isola - Francesco Monte declina l'invito di Alessia Marcuzzi : il Perché in un post : Francesco Monte è ormai tornato in Italia. Dopo aver spiegato sui social e durante la prima serata de L'Isola dei Famos i i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il reality per potersi tutelare ...

“È proprio una merda di donna”. Isola - volano parole sempre più grosse. La chiacchierata tra naufraghi prende una brutta piega e infatti c’è chi non ci sta di fronte a tanto livore : “No - questo no : non lo posso accettare”. Chi ha scatenato il caos e Perché : Isola dei Famosi: mai come quest’anno le nomination ‘bruciano’ ai naufraghi. Nella prima settimana di reality è stata Eva Henger a prendersela, tanto che per molti (anzi, moltissimi) l’accusa di aver fumato marijuana mossa a Francesco Monte (ora fuori dal gioco per volontà sua) trova ragione proprio nel risentimento nei confronti del Meor, che ha indicato proprio la ex pornostar in Palapa. Poi, settimana numero ...

Isola - Francesco Monte dopo l'addio : 'Una gogna insopportabile. Ecco perchè ho abbandonato il reality' : MILANO - 'Ho deciso di ritirarmi dal gioco perché le ultime vicende dell'Isola dei famosi , hanno fatto si che questo per me non fosse più un gioco appunto, ma una gogna'. Un post condiviso da ...

Isola - Francesco Monte dopo l'addio : "Una gogna insopportabile. Ecco perchè ho abbandonato il reality" : MILANO ? ?Ho deciso di ritirarmi dal gioco perché le ultime vicende dell'Isola dei famosi , hanno fatto si che questo per me non fosse più un gioco appunto, ma una...

Francesco Monte : ecco perchè ho lasciato L’Isola Dei Famosi! : Francesco Monte ha deciso di abbandonare il reality show L’Isola Dei Famosi dopo essere stato accusato da Eva Henger di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. L’ex naufrago spiega perchè ha preso questa drastica decisione. Francesco Monte rientrato in Italia dopo aver abbandonato il reality show “l’Isola Dei Famosi”, spiega a tutti il motivo del suo gesto. L’ex tronista cerca di dare delle delucidazioni, ...

Isola - Francesco Monte dopo l'addio : 'Una gogna insopportabile. Ecco perchè ho abbandonato il reality' : MILANO - 'Ho deciso di ritirarmi dal gioco perché le ultime vicende dell'Isola dei famosi , hanno fatto si che questo per me non fosse più un gioco appunto, ma una gogna'. Un post condiviso da ...

Francesco Monte - il messaggio che chiarisce Perché ha lasciato l’Isola : Francesco Monte news: ecco perché ha abbandonato l’Isola dei Famosi Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, ieri ha deciso di lasciare l’Honduras e fare rientro in Italia. In molti si sono chiesti il reale motivo di questa sua ritirata dai giochi, proprio lui che era tra i papabili vincitori. In merito alla discussione […] L'articolo Francesco Monte, il messaggio che chiarisce perché ha lasciato l’Isola proviene ...

Ancora guai all'Isola : denunciati due naufraghi - ecco chi e perchè : L’Isola dei Famosi continua a far chiacchierare tutto il pubblico e non solo. Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare della lite tra Eva Henger e Francesco Monte. Durante la discussione l’ex attrice a luci rosse ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne, mentre tutti erano in villa prima di partite per l’Isola vera e propria, ha fatto uso di marijuana. Una dichiarazione davvero scioccante che non ha lasciato indifferente ...