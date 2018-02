Perché è giusto vaccinarsi

Tariffe internet - Perché è il momento giusto per cambiare operatore : (foto: Getty Images) Ci siamo. Dopo le dichiarazioni ufficiali e la battaglia a colpi di carte bollate, le multe e i ricorsi, la tariffazione a 28 giorni sta per essere abbandonata. Gli operatori telefonici dovranno rimodulare i propri contratti per telefonia e internet passando al rinnovo mensile. Un risparmio per le tasche dei consumatori? Teoricamente dovrebbe essere così. Anche se ci sono dei distinguo da fare. Il SosTariffe.it ha analizzato ...

Tariffe internet - Perché è il momento giusto per cambiare operatore : (foto: Getty Images) Ci siamo. Dopo le dichiarazioni ufficiali e la battaglia a colpi di carte bollate, le multe e i ricorsi, la tariffazione a 28 giorni sta per essere abbandonata. Gli operatori telefonici dovranno rimodulare i propri contratti per telefonia e internet passando al rinnovo mensile. Un risparmio per le tasche dei consumatori? Teoricamente dovrebbe essere così. Anche se ci sono dei distinguo da fare. Il SosTariffe.it ha analizzato ...

Tariffe internet - Perché è il momento giusto per cambiare operatore : (foto: Getty Images) Ci siamo. Dopo le dichiarazioni ufficiali e la battaglia a colpi di carte bollate, le multe e i ricorsi, la tariffazione a 28 giorni sta per essere abbandonata. Gli operatori telefonici dovranno rimodulare i propri contratti per telefonia e internet passando al rinnovo mensile. Un risparmio per le tasche dei consumatori? Teoricamente dovrebbe essere così. Anche se ci sono dei distinguo da fare. Il SosTariffe.it ha analizzato ...

Tariffe internet - Perché è il momento giusto per cambiare operatore : Scatta il ritorno alla fatturazione mensile anche per internet ma i consumatori non risparmiano. Ora c'è un mese di tempo per cambiare senza costi

Napoli - prendi Balotelli : ecco perchè sarebbe l’uomo giusto al posto giusto! : Napoli, prendi Balotelli! In un calciomercato ricco di colpi di scena, ma povero sino ad ora di colpi ad effetto, i partenopei sono ancora alla ricerca di un acquisto che possa dare la svolta all’attacco della squadra di Sarri. I profili cercati da Giuntoli però sino ad ora sono alquanto “banali”. Deulofeu, Younes, Politano i soliti piccoletti abili palla al piede che si integrerebbero di certo bene nel gioco di Sarri, senza ...

Par condicio - Perché è giusto che l’AgCom controlli anche gli interventi dei giornalisti in tv : di Angelo Mazzoleni In questi giorni di campagna elettorale, oltre alle promesse mirabolanti, senza coperture di alcuni partiti politici, assistiamo a una contestazione, da parte di alcuni autorevoli giornalisti, dell’estensione a questa categoria, di alcune norme dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) atte a garantire un minimo di par condicio in tv. In pratica, come per i politici, viene richiesta la presenza di più ...

Università gratuita : che vuole dire - Perché è giusto - Perché fa scandalo? : Nell'assemblea di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha proposto l'università gratuita innescando un gran dibattito. E meno male. Da anni l'Università è stata usata dalla politica come un bancomat per reperire risorse da spendere altrove, oppure oggetto di strampalati anatemi, spessissimo colpevole di non preparare al mondo del lavoro, altre volte ancora considerata come un'accolita di lagnosi, colpevoli di chiedere (ma che ...

X Factor 11 - Lorenzo Licitra a Blogo : "Canto in inglese Perché è giusto così - per ora" (VIDEO) : Lorenzo Licitra, Maneskin, Enrico Nigiotti e Samuel Storm si contenderanno domani (diretta su Sky Uno HD e in chiaro su TV8) la vittoria dell’edizione 2017 di X Factor Italia. Lo faranno nell’ambito dell'atteso live show decisivo, davanti a 8 mila persone nel tempio dei big della musica, al Mediolanum Forum di Assago, su un palco da 750 mq. X Factor 2017, finale | Conferenza stampa prosegui ...

"I medici della Calabria? È giusto pagarli meno Perché sono meno bravi" : Ci sono tanti medici calabresi che lavorano in strutture di eccellenza magari in tutta Italia e in tutto il mondo che vengono pagati di più, ma la sanità calabrese non è proprio un'eccellenza in ...