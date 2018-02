Per risparmiare su luce e gas controlla le tue bollette

Giorni della merla : temPerature rigide e miti - ecco il termostato che aiuta a risparmiare energia e denaro : I Giorni della merla sono qui: la tradizione vuole che gli ultimi tre Giorni di gennaio – 29, 30 e 31 – portino con sé le temperature più rigide di tutto l’inverno. Secondo la leggenda popolare più diffusa, i Giorni di fine gennaio devono la propria fama a una merla bianca che si rifugiò dentro un comignolo per sfuggire al gelo e che dopo tre Giorni ne uscì di colore nero. Anche se per quest’anno le previsioni meteo per fine gennaio sono più ...

Boom di investitori Per la startup che ti fa risparmiare via Facebook : Il team della startup Oval Money. Da sinistra Simone Marzola (CTO), Benedetta Arese Lucini (CEO), Edoardo Benedetto (CDO), Claudio Bedino (COO) (Foto: Oval Money) Più di 46mila utenti tra Italia e Gran Bretagna lo usano per gestire meglio il proprio denaro. L’obiettivo di Oval Money, startup italo-inglese, è di aiutare gli iscritti a mettere da parte un gruzzolo e investirlo al meglio. Secondo l’agenzia di rating Standard & ...

Boom di investitori Per la startup che ti fa risparmiare via Facebook : Il team della startup Oval Money. Da sinistra Simone Marzola (CTO), Benedetta Arese Lucini (CEO), Edoardo Benedetto (CDO), Claudio Bedino (COO) (Foto: Oval Money) Più di 46mila utenti tra Italia e Gran Bretagna lo usano per gestire meglio il proprio denaro. L’obiettivo di Oval Money, startup italo-inglese, è di aiutare gli iscritti a mettere da parte un gruzzolo e investirlo al meglio. Secondo l’agenzia di rating Standard & ...

Boom di investitori Per la startup che ti fa risparmiare via Facebook : La startup Oval Money ha raccolto oltre 600mila sterline per sostenere il suo programma di risparmio gestito attraverso lo smartphone

Ecco 6 consigli Per risparmiare sui costi di riscaldamento : E’ in arrivo il periodo dell’anno più ostile per condizioni climatiche: i giorni della Merla fanno capolino e sempre più utenti lamentano di spendere troppo per i propri sistemi di riscaldamento. Per tale ragione, Qundis – uno dei principali player nel settore dei misuratori e dei sistemi per la contabilizzazione del calore – ha deciso di dispensare alcuni suggerimenti per veder diminuire i propri costi in bolletta e, allo stesso ...

La creativa trovata di United Airlines Per risparmiare carburante : La compagnia aerea statunitense sta usando una carta più leggera per la rivista offerta ai passeggeri, risparmiando così 640mila litri di carburante all'anno The post La creativa trovata di United Airlines per risparmiare carburante appeared first on Il Post.

Tutti i trucchi Per risparmiare sul carburante : Sono piccoli accorgimenti, ma potrebbero fare la differenza a fine mese. Sono diversi infatti i trucchi che gli automobilisti possono sfruttare per risparmiare sul carburante. Innanzitutto, bisogna sempre cercare di viaggiare con un'andatura regolare, accelerando gradualmente e non tirando le marce. Oltre ad evitare frenate e ripartenze, il conducente dovrebbe viaggiare con le gomme sempre gonfie (la pressione dovrebbe infatti essere ...

Bilancio familiare : i 5 step Per risparmiare : ... sfruttare gli sconti periodici per acquistare servizi di vario tipo sono solo piccoli ma significativi esempi delle possibilità garantite dal mondo del risparmio, in tutte le sue forme. Per quanto ...

Bilancio familiare : i 5 step Per risparmiare : Il risparmio in famiglia è una scelta concreta e fattibile. Ridurre le spese familiari non è un’impresa impossibile basta un …

Nuovi propositi Per il 2018? Quello di GearBest è farvi risparmiare con tantissime offerte : Tornano le offerte di GearBest, che tra i Nuovi propositi per il 2018 mette la volontà di far risparmiare denaro agli utenti. L'articolo Nuovi propositi per il 2018? Quello di GearBest è farvi risparmiare con tantissime offerte è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come risparmiare sulle bollette : 17 modi Per riscaldare casa tua pagando poco : Fa freddo a casa tua? Paghi bollette salate? Ecco qui 17 semplici modi per stare bene a casa e per pagare meno 1. Sigilla il telaio della finestra: Isola gli spifferi applicando un sigillante intorno alle finestre: risparmierai sul costo delle bollette. 2. Se c'è il sole, apri le finestre: In questo

Riscaldamento domestico : i consigli Per risparmiare in bolletta : Il Riscaldamento domestico, durante il periodo invernale, mette a dura prova le nostre finanze. Tra i consigli per risparmiare in bolletta, quello di installare sui radiatori di casa, per chi ha un impianto di Riscaldamento condominiale, una valvola termostatica che aiuta la regolazione autonoma della temperatura in una stanza. Il meccanismo è semplicissimo. E’ sufficiente indicare la temperatura desiderata sulla testa della valvola e, in caso ...

WhatsApp : ecco alcuni utili consigli Per risparmiare memoria Video : #WhatsApp si è posizionata ormai fra le applicazioni più scaricate dai consumatori sui propri #Smartphone. Il servizio di messaggistica è usato per conversare attraverso lo scambio di messaggi [Video] di testo, Video ed audio, da condividere fra due utenti separati anche da diversi chilometri, lo stesso avviene per le chat con più utenti attraverso i gruppi, da creare facilmente sul proprio smartphone. consigli per diversi utenti L'applicazione ...

WhatsApp : ecco alcuni utili consigli Per risparmiare memoria : WhatsApp si è posizionata ormai fra le applicazioni più scaricate dai consumatori sui propri smartphone. Il servizio di messaggistica è usato per conversare attraverso lo scambio di messaggi di testo, video ed audio, da condividere fra due utenti separati anche da diversi chilometri, lo stesso avviene per le chat con più utenti attraverso i gruppi, da creare facilmente sul proprio smartphone. consigli per diversi utenti L'applicazione di ...