Pattinaggio | prova a squadre | Rizzo fa un mezzo miracolo

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : i risultati di domenica 11 febbraio e la classifica della prova a squadre. Italia in lotta per il podio : classifica SHORT DANCE Pl. Name Nation Points SD FD 1 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 80.51 1 2 SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex USA 75.46 2 3 BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri OAR 74.76 3 4 CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca ITA 72.51 4 5 MURAMOTO Kana / REED Chris JPN 62.15 5 6 LAURIAULT M / LE GAC R FRA 57.94 6 7 WANG Shiyue / LIU ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : i risultati di venerdì 9 febbraio e la classifica della prova a squadre. Italia settima : risultati SHORT PROGRAM MASCHILE Pl. Name Nation Points SP FS 1 UNO Shoma JPN 103.25 1 2 BYCHENKO Alexei ISR 88.49 2 3 CHAN Patrick CAN 81.66 3 4 CHEN Nathan USA 80.61 4 5 RIZZO Matteo ITA 77.77 5 6 CHA Junhwan KOR 77.70 6 7 YAN Han CHN 77.10 7 8 KOLYADA Mikhail OAR 74.36 8 9 FENTZ Paul GER 66.32 9 10 BESSEGHIER ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia - credici! Iniziata la prova a squadre. Ottimo Matteo Rizzo - quinto. Sbavatura Della Monica-Guarise : sono settimi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di Pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima Della Cerimonia d’Apertura si inizia subito a fare sul serio: durante questa giornata sono infatti in programma i corti dell’individuale maschile e delle coppie di artistico. L’Italia vuole sognare in grande con Matteo Rizzo e la coppia composta da Nicole Della Monica e Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Dominik Fischnaller secondo nella sesta prova dello slittino - Pattinaggio a squadre : bene Matteo Rizzo (5°) - errore per Della Monica/Guarise : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE Della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia da podio nella prova a squadre. Speranza concreta o utopia? : Il team event di Pattinaggio di figura avrà iniziò già venerdì, nella mattinata sudcoreana (in Italia saranno le due di notte), ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Matteo Rizzo, in particolare, sarà il primo Italiano in assoluto ad entrare ufficialmente in gara in questa rassegna a cinque cerchi. Ma quali sono le reali ambizioni della squadra azzurra in questa prova? Per capirlo, ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : Javier Fernández grande favorito nella prova maschile - punta al sesto titolo consecutivo : Fino al 2013, la Spagna non aveva mai conquistato una medaglia continentale nel Pattinaggio di figura. Quell’anno, il madrileno Javier Fernández conquistò il titolo europeo nella prova maschile, e da allora ha inscenato cinque vittorie consecutive, vincendo anche due medaglie d’oro e due medaglie di bronzo ai Mondiali. Il ventiseienne si presenterá dunque a Mosca per i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 da campione in ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : le favorite della prova femminile. Carolina Kostner sogna in grande - sfida alle russe : La gara dell’individuale femminile del Campionato Europeo 2018, in programma a Mosca dal 15 al 21 gennaio, è una delle più attese dell’intera rassegna. Evgenia Medvedeva, Alina Zagitova e Maria Sotskova potrebbero difatti mettere il sigillo su una tripletta russa; Carolina Kostner, giunta alla sua quattordicesima partecipazione, è l’unica atleta a poter insidiare le beniamine del pubblico di casa. Evgenia Medvedeva, al rientro ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : le favorite della prova femminile : La gara dell’individuale femminile del Campionato Europeo 2018, in programma a Mosca dal 15 al 21 Gennaio, è una delle più attese dell’intera rassegna. Evgenia Medvedeva, Alina Zagitova e Maria Sotskova potrebbero difatti mettere il sigillo su una tripletta russa; Carolina Kostner, giunta alla sua quattordicesima partecipazione, è l’unica atleta a poter insidiare le beniamine del pubblico di casa. Evgenia Medvedeva, al rientro ...